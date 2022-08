Bang On Festival: ist zurück / Line-Up angekündigt

Das Bang On Music Festival in Berlin kehrt im Jahr 2022 in großem Stil zu seinem Pre-COVID-Festivalformat zurück! Mit einem vollgepackten Line-Up aus lokalen und aufstrebenden Musik-Acts. Zum ersten Mal überhaupt wird das Festival auf zwei volle Tage ausgeweitet und bietet eine neue Afterparty in Zusammenarbeit mit dem Sonntagsinstitut Kollektiv.

Nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren, in denen Bang On eine Konzertreihe mit begrenzter Kapazität unter freiem Himmel veranstaltete, wird das zweitägige Festival in diesem Herbst (30. September – 1. Oktober 2022) in den barrierefreien Veranstaltungsorten Marie-Antoinette und Fitzroy stattfinden. Wie immer präsentiert das Bang On ein breites Spektrum an Musikstilen und legt den Schwerpunkt auf Inklusion, wobei es sich besonders für FLTQI- und BIPOC-Künstler einsetzt.

Im Mittelpunkt des Festivals 2022 stehen die in Berlin lebende südafrikanische Künstlerin Lucy Kruger & The Lost Boys, der düstere Cinematic-Pop-Act Odd Beholder und die Produzenten-Kooperation Zoom Zoom Rentals. Neben einem Line-Up aus heißem Post-Punk, mutiertem Hip-Hop, dicken Bässen und knackigen Beats werden in diesem Jahr auch zwei brandneue Künstler an den Start gehen. Das augenzwinkernde Duo Baby Smith gibt beim Bang On sein Berlin-Debüt, und non-binary Artist TheOtherWithin stellt die melancholischen, experimentellen Tracks zum ersten Mal einem Live-Publikum vor.

Ebenfalls neu im Jahr 2022 ist die Afterparty-Kooperation zwischen Bang On und Sonntagsinstitut Kollektiv. Das Musik- und Event-Kollektiv bringt seine typische Party-Crew mit, darunter Prozecca und THF-Radio-Stammgast Ronja, mit jeder Menge Club-Tunes, Riot-Grrl-Punk und 90er-Jahre-Pop.

Wochenendtickets für Bang On sind ab sofort über Eventbrite erhältlich. Restkarten für einzelne Tage sind an der Abendkasse erhältlich.

Wichtige Details:

– Freitag, 30. September – Samstag, 1. Oktober 2022

– Barrierefreie Veranstaltungsorte: Marie-Antoinette und Fitzroy

– Erweitertes zweitägiges Festival mit einem vielfältigen Programm aus lokalen und aufstrebenden Künstlern

– Neue Afterparty in Zusammenarbeit mit dem Sonntagsinstitut Kollektiv

– Wochenendpässe ab sofort über Eventbrite erhältlich

Vollständiges Line-Up:

Lucy Kruger And The Lost Boys, Odd Beholder, Zoom Zoom Rentals, Theyy, Amígdala, Baby Smith, Clear History, Drowning Dog And Malatesta, Liiek, Mellie, Halfsilks, TheOtherWithin

FB-Event: https://www.facebook.com/events/2942937832670992?ref=newsfeed

Über Bang On

Bang On ist ein in Berlin ansässiges Festival, das sich der Vielfalt und der lokalen Musikszene widmet. Seit 2016 haben die inklusiven Veranstaltungen von Bang On fast 100 lokale und aufstrebende Musikacts beherbergt, wobei viele Gruppen und Künstler ihre ersten Live-Auftritte hatten. Die Förderung von FLTQI- und BIPOC-Künstlern ist ein wichtiger Schwerpunkt, und Bang On wird großzügig und regelmäßig von der MusicBoard Berlin GmbH unterstützt. Mit jedem Festival verfolgt Bang On das Ziel, einen sicheren musikalischen Raum zu schaffen, der für alle zugänglich, erschwinglich und einladend ist.