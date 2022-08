Pixies: neue Single „Vault Of Heaven“ online

Die Rückkehr der Pixies wurde mit Begeisterung aufgenommen. Die Vorreiter des Alt-Rock haben ihre langjährigen Fans wiedergefunden und sich einem frischen Publikum vorgestellt. In den letzten Wochen waren sie Headliner auf großen Open-Air-Veranstaltungen in ganz Europa, traten als Special Guest von Pearl Jam im Hyde Park auf und spielten eine ihrer intimsten Shows seit Jahren im Band On The Wall in Manchester. Die Shows fanden im Vorfeld der Veröffentlichung ihres neuen Albums Doggerel am 30. September statt, das bereits mit der Vorabsingle There’s A Moon On vorgestellt wurde.

Vault Of Heaven mischt düstere Desert-Noir Atmosphäre im Stile Morricones mit einem melodischen Gitarrenmotiv und nimmt auch eine Wendung nach links, wenn weibliche Backing Vocals für einen fast hymnischen Touch sorgen. Die Texte von Black Francis verbinden abstrakte und alltägliche Elemente zu einer surrealistischen Erzählung, in der der Protagonist nach Erlösung strebt, aber am Ende nur auf die Nase fällt.

Vault Of Heaven wird zusammen mit einem offiziellen Video veröffentlicht, das die absurde Geschichte zum Leben erweckt. Es beginnt mit einer halb bekleideten Zorro-ähnlichen Figur, die auf dem Rücken eines Spielzeugpferdes nach Los Angeles reitet. Er kommt an einem 7-Eleven an, wo die Dinge mit Hilfe von bizarren Elvis Presley und Marilyn Monroe Imitaten noch seltsamer werden. Der Film wurde von dem Filmemacher und Musiker Charles Derenne gedreht.

Wie wir bereits von Vault Of Heaven und There’s A Moon On gehört haben, ist Doggerel ein ausgereiftes, aber dennoch mitreißendes Album mit schaurigem Folk, Ballroom-Pop und brutalem Rock. Die Geschichten werden von den Geistern der Affären und des Ablasshandels heimgesucht, von kosmischen Kräften in den Wahnsinn getrieben und stellen sich ein digitales Leben nach dem Tod vor, das kein Gott vorgesehen hat. Die Pixies – komplettiert durch Joey Santiago (Gitarre), Paz Lanchantin (Bass) und David Lovering (Schlagzeug) – haben das Album mit dem Produzenten Tom Dalgety (Royal Blood, Ghost) in Vermont aufgenommen.

Doggerel kann HIER vorbestellt werden. Der offizielle Store der Band bietet eine Reihe von physischen Produkten, Merch und Bundles sowie zwei exklusive Formate: eine orangefarbene Vinyl und eine rote Kassette.

Die große Welttournee der Pixies geht bis zum Ende des Jahres weiter und führt sie durch Europa, Nordamerika, Südamerika, Japan, Australien und Neuseeland. Die letzten Shows ihrer Sommertournee finden am 3. September als Headliner des End Of The Road Festivals statt. Eine vollständige Liste aller internationalen Termine findet ihr auf ihrer Website.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: