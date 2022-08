Coppelius: veröffentlichen mit „Nur Für Dich“ ihre erste Single aus dem langersehnten neuen Studioalbum

Mit Nur Für Dich veröffentlichen Coppelius den ersten Titel ihres lang ersehnten neuen Studioalbums. Ungewohnt poppig und doch im einzigartigen coppelianischen Klanguniversum überzeugt die wahnsinnige Liebeserklärung mit enormem Druck nach Vorne.

220 Jahre Coppelius: Traditionell wie eh und je und zugleich auf dem Zahn der Zeit. Nur Für Dich ist ein euphorischer Vorbote für das Jubiläumsalbum aus dem Herrenhaus.

Heraus zu lauen Sommernächten, zu Tanz und Krach in Wald und Wiesen.

Coppelius planen, folgende Festivals zu beschallen und mit glückseligem Rausch zu erfüllen:

12.08.22 Höchstadt, Schlosshof Festival 1

3.08.22 Aach am Bodensee, Das große Treffen

03.09.22 Forst, Steamrose Festival

11.09.22 Selb, Festival Mediaval

02.10.22 Musiktheater am Revier, Krabat (Wiederaufnahme)

03.10.22 Musiktheater am Revier, Krabat

08.10.22 Musiktheater am Revier, Krabat

22.10.22 Musiktheater am Revier, Krabat

23.10.22 Musiktheater am Revier, Krabat

05.11.22 Musiktheater am Revier, Krabat

06.11.22 Musiktheater am Revier, Krabat

11.11.22 Musiktheater am Revier, Krabat

220 Jahre Jubiläumskonzertreise

Da man nun wieder mutig weiter in die Zukunft planen kann und ganz besondere Zeiten anstehen, wagen Coppelius bereits einen Ausblick in das nächste Jahr. 2023 heben wir nun das Absinthglas zum Toast für ein historisches Jubiläum:

220 Jahre Coppelius!

In diesem historischen Jahr gibt es auch ein neues Album der Herren Coppelius zu hören. Auf der dazugehörigen Jubiläumskonzertreise spielt die Kapelle Werke vom neuen Album und aus dem zweihundertundzwanzigjährigen Oevre.

Alle weiteren Infos erhaltet ihr auf den Seiten und sozialen Kanälen von Coppelius im galvanischen Netz sowie an den Vorverkaufsstellen eures Vertrauens.

20.01.23 Wilhelmshaven, Pumpwerk

21.01.23 Andernach, JUZ Live Club

09.02.23 Leipzig, Werk 2

10.02.23 München, Backstage

11.02.23 Wien, Szene

23.02.23 Rostock, M.A.U. Club

24.02.23 Jena, F-Haus

25.02.23 Annaberg Buchholz, Alte Brauerei

26.02.23 Berlin, Hole 44

02.03.23 Frankfurt, Das Bett

03.03.23 Siegburg, Kubana

04.03.23 Hannover, Musikzentrum

05.03.23 Hamburg, Knust

10.03.23 Oberhausen, Kulttempel

11.03.23 Kaiserslautern, Kammgarn

12.03.23 Nürnberg, Hirsch

16.03.23 Stuttgart, Das Cann

17.03.23 Freiburg, Jazzhaus

18.03.23 Karlsruhe, Substage

Weitere Informationen:

Homepage

Facebook