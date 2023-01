Coppelius – Jubiläumskonzertreise 1803-2023 am 21.01.2023 im JUZ Andernach (Vorbericht)

Bands: Coppelius, Aeronautica

Ort: JUZ Andernach, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 21.01.2023

Kosten: 35,90 € VVK

Genre: Kammercore, Gothic, Steampunk

Besucher: 600

Veranstalter: Kulturbüro Stadt Andernach

Link: https://www.facebook.com/events

Die Berliner Coppelius haben ein eigenes Metal/Rock Subgenre, den Kammercore begründet. Bitte nicht verwechseln mit dem Kammerchor, den man von der Klassik her kennt. Furioses haben uns die aus einer anderen Epoche anmutenden Herren zu bieten. Die Instrumente sind nicht die, die man unbedingt aus dem Metal/Rock kennt. Max Copella spielt Klarinette, Cembalo und singt. Das Gleiche macht Comte Caspar, während Herr Linus Von Doppelschlag das ordinäre Schlagzeug bedient. Graf Lindorf bedient das Cello und singt. Bastille (Diener) ist als Sänger dauernd in Bewegung, während Sissi Voss sitzend den Kontrabass bedient. Eine irrwitzige Show reißen die Berliner auf der Bühne ab. Nicht nur ein Konzert ist es, was es bei den Berlinern zu sehen gibt, sondern ein wahnwitziges Musiktheater.

Die Band zu ihrer Jubiläumskonzertreise 1803 – 2023: „Coppelius sind eine Band mit einer beeindruckend langen Historie, deren erstes Konzert bereits anno 1803 stattfand! Im Jahre 2023 heben wir nun das Absinthglas zum Toast für ein historisches Jubiläum: 220 Jahre Coppelius!“

Das muss natürlich gefeiert werden. Bei ihrer Konzertreise machen sie auch im JUZ Andernach einen Abstecher, was ihre Fans total freuen dürfte. Endlich etwas Außergewöhnliches in Andernach, das den Liebhaber besonderer Dinge und Musik schmeicheln wird, den Old School Metaller ebenso, wenn er denn einmal sein Brett vorm Kopf beiseitelegen würde.

Coppelius werden dem geneigten Zuhörer Werke aus ihrem neuen Album Abwärts präsentieren, natürlich gibt es nebst diesen auch Songs aus dem zweihundertundzwanzigjährigen Oevre der Band.

Kommt nach Andernach ins JUZ und lasst euch vom zweihundertundzwanzigjährigen jährigen Oevre von Coppelius überraschen und einschmeicheln. Ich durfte der Kammercore Truppe letztes Jahr bereits auf dem Rockfestival Rengsdorf (hier) und bei der genialen Oper Krabat (hier) in Gelsenkirchen beiwohnen und habe es sehr genossen.

Als Support haben sich Coppelius mit Aeronautica aus Witten eine Steampunk Band aus der Gothic- und Metal-Szene mitgebracht. Auch Aeronautica haben ihr eigenes Metal/Rock Subgenre begründet – den Dampfmetal.