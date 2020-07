Bang Your Head!!!: Bandabsage / Onlineprogramm am BYH!!!-Samstag

Hallo Freunde,

während sich die Rock Of Ages-Besucher 2021 mit Skid Row über einen Überraschungsneuzugang im Seebronner Billing freuen dürfen, haben wir für Euch zunächst eine weniger schöne Nachricht: Dragonforce sind die erste und bis dato einzige Bang Your Head!!!-Band, die uns eine Teilnahme am Ersatztermin im kommenden Jahr abgesagt hat. Leider waren sie laut ihrer Agentur nicht bereit, die gleichen Bedingungen zu akzeptieren, die für 2020 vereinbart worden warn. Eine erneute Einigung war daher nicht möglich. Wir sind aber bereits mit einem potentiellem Ersatz so gut wie einig und werden diesen in Kürze präsentieren.

Doch nun zu den guten Neuigkeiten: Obwohl wir dieses Jahr nicht in Balingen zusammen kommen können, haben wir uns entschieden, dennoch zu feiern und am Samstag, den 18. Juli, zumindest online und mit Hilfe einiger Partner auch offline für ein wenig Festival-Feeling zu sorgen. Ihr dürft Euch also auf Interviews, Diskussionsrunden, Party-Challenges und mehr von uns freuen – und vielleicht sogar auf die eine oder andere Live-Einlage. Im Laufe der Woche erfahrt Ihr mehr über das geplante Streaming-Programm.

Damit Ihr dafür und generell für den einen oder anderen Anlass ordentlich gerüstet seid, haben wir für Euch in unserem Shop einige exklusive Paket-Boxen gepackt. In den Boxen findet Ihr allerlei Nützliches und Kleidsames und könnt durch die attraktiven Paketpreise ordentlich sparen. Obendrein unterstützt Ihr uns natürlich mit jeder Bestellung und helft uns, die Coronakrise durchzustehen.

Ebenfalls uns und die Club- und Gastroszene unterstützten könnt Ihr mit einem Abstecher in den Eisbär Metalkeller in Esslingen. Dort stehen die Abende vom 16. bis zum 18. Juli 2020 voll im Zeichen des Bang Your Head!!!.

Das heißt: drei Tage hintereinander gibt es Support Partys mit BYH!!! Playlists (am Freitag, den 17. Juli, unter anderem von DJ Lars, den Ihr aus unserem Partyzelt kennt), Verlosungsaktionen, Balinger Live-Kulisse per Beamer und am Samstag, den 18. Juli, die Übertragung unseres Streams. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen mitzufeiern. Vielen Dank an Helge Meyer, Toadi und die gesamte Eisbär-Crew für die Zusammenarbeit und den Support!

Rechts seht Ihr übrigens noch einen Eindruck von der Night of Light, über die wir Euch im letzten Newsletter informiert haben.

Vielen Dank an unsere langjährigen Wegbegleiter Jens „Jessy“ Wilke, Christian Stumpp und Tosche, dessen Truck die drei hier beleuchtet haben, um stellvertretend für die gesamte BYH!!!-Crew auf die Notlage aufmerksam zu machen, die die gesamte Veranstaltungswirtschaft und damit weit mehr als eine Millionen Berufstätige massiv bedroht.

Nach wie vor gilt: Auch Ihr könnt mithelfen und unser Anliegen weiter publik machen.

Auf der Homepage und der Facebook-Präsenz der Aktion findet Ihr Informationen, Bilder und Anregungen, wie Ihr die Botschaft der Night Of Light verbreiten könnt.

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages Team

Damit Ihr für unsere „Ersatzpartys“ und generell für den einen oder anderen Anlass ordentlich gerüstet seid, haben wir für Euch in unserem Shop einige exklusive Paket-Boxen gepackt.

In der Sommer-Box befindet sich unter anderem eine BYH!!!-Sonnenbrille, BYH!!!-Duschtuch „Firering“ 70 x 100 cm, eine BYH!!!-Sunblocker Sonnencreme, ein BYH!!!-Button-Flaschenöffner „25 & Alive“, ein BYH!!!-Feuerzeug, ein BYH!!!-Kugelschreiber, ein BYH!!!-Bierdeckel, eine BYH!!! Gürteltasche, ein 2020er BYH!!! Festivalarmband „Corona Resistance“, ein BYH!!!-T-Shirt und ein BYH!!! Getränkebecher 2019. Der Gesamtwarenwert beträgt annähernd Euro 75.-, in der Box gibt es das alles für nur Euro 59.99.

>>> Ersparnis: rund 15.- Euro! <<<

>>> Shop-Link zur Sommer-Box <<<

In der Festival-Box ist unter anderem eine BYH!!! Ziphood-Jacke, ein T-Shirt (wahlweise „Ich habe den Virus“ oder „Scheiss Virus“), ein 2019er Getränkebecher, ein 2020er BYH!!!Festivalarmband „Corona Resistance“, ein Festivalpatch „25 & Alive“, eine BYH!!! DVD 2007, eine Flasche Kleiner Feigling (Nettofüllmenge: 0,02l Alkoholgehalt: 20% Vol. – Verkauf nur an Personen ab 18 Jahren!), eine BYH!!!-Flagge, ein Heckscheibenaukleber BYH!!!-Logo in silber, ein BYH!!! Button „25 & Alive“, ein BYH!!! 2020 Festival-Pass „25 & Alive“, ein spezielles BYH!!!-Poster „25 & Alive“ und ein Live-Photo mit Widmung und Autogramm von uns in einer coolen „25 & Alive“-Mappe. Der Gesamtwarenwert beträgt annähernd Euro 150.-, in der Box gibt es das alles für nur Euro 99,99.

>>> Ersparnis: rund 50.- Euro! <<<

>>> Shop-Link zur Festival-Box <<<

Die Corona-Box enthält unter anderem ein T-Shirt (wahlweise „Ich habe den Virus“ oder „Scheiss Virus“), einen Mundschutz „All Over Gold“, einen Sticker „Corona Clash“, einen Button (wahlweise „Ich habe den Virus“ oder „Scheiss Virus“), ein 2020er Festivalarmband „Corona Resistance“, einen Hecksscheibenaufkleber (wahlweise „Ich habe den Virus“ oder „Scheiss Virus“), einen BYH!!! Desinfektor in der BYH!!!-Mini-Sprühflasche (30ml), ein Paar Einweghandschuhe und eine Flasche „Kleiner Feigling“ (Nettofüllmenge: 0,02l, Alkoholgehalt: 20% Vol. – Verkauf nur an Personen ab 18 Jahren!). Der Gesamtwarenwert beträgt annähernd Euro 70,-, in der Box gibt es das alles für nur Euro 49,99.

>>> Ersparnis: rund 20,- Euro! <<<

>>> Shop-Link zur Corona-Box <<<

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet ein Jahr später als ursprünglich geplant vom 15. bis zum 17. Juli 2021 auf dem Balinger Messegelände statt.

Folgende Acts waren für 2020 bestätigt – die Acts, die auch bereits den Ersatztermin 2021 bestätigt haben, sind (auch oben in der Grafik) weiß aufgeführt:

Saxon

Ace Frehley * Epica

Unleashed * Phil Campbell And The Bastard Sons * Primal Fear

Hardcore Superstar * Benediction * The Iron Maidens

Kissin‘ Dynamite * Tankard * Riot V * Rage * Night Demon

Legion Of The Damned * Anthem * Onslaught * Diamond Head

Angel Witch * Shakra * Leatherwolf * Victory * Praying Mantis

Heathen * Pestilence * Memoriam * Angelus Apatrida * Midnight

Atlantean Kodex * Solstice * Fifth Angel * Suicidal Angels * Skull Fist Winterstorm * Space Chaser * Lord Vigo * Snakebite * Blizzen

Weitere kommen noch hinzu.

Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell zum Preis von 129.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Zu den Bang Your Head!!! Karten erhaltet Ihr außerdem bis auf Weiteres obendrein pro bestelltem Ticket ein kostenloses Vorverkaufsshirt aus 100% Baumwolle in Wunschgröße – und zwar mit dem Motiv „Corona Clash“ ;-), das Ihr hier abgebildet seht: