und weiter geht: Erneut haben wir eine Band für Euch, die beim Bang Your Head!!! 2019 dabei ist – und obendrein eine ganz besonders außergewöhnliche und exklusive Show mitbringt, auf die Ihr Euch freuen dürft.

Visions Of Atlantis mit Orchester bestätigt

Seit rund 15 Jahren beweisen Visions Of Atlantis nun bereits, dass auch Österreich in puncto Symphonic Metal alles andere als ein weißer Fleck auf der musikalischen Landkarte ist.

In dieser Zeit musste die Band allerlei Rückschläge hinnehmen, und insbesondere das Line-Up geriet ein ums andere mal gewaltig ins Wanken. Seit jedoch das Gesangsduo Clémentine Delauney und Siegfried Samer mit an Bord ist, steht auch der musikalische Kurs wieder fest und sicher. Mit der EP Old Routes – New Waters und dem unlängst veröffentlichten The Deep & The Dark (#45 in dendeutschen Albumcharts) haben Visions Of Atlantis seither eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie die internationale Konkurrenz keineswegs scheuen brauchen und mehr denn je das Zeug dazu haben, in die Phalanx der Großen des Genres vorzudringen.

Ihre Show beim Bang Your Head!!! wird übrigens keine gewöhnliche sein: Die Band kommt gemeinsam mit einem 20-köpfigen Ensemble des Bohemian Symphony Orchestra Prague nach Balingen und lässt den Donnerstagabend mit einer ganz besonders intensiven und atmosphärischen Show in der Halle ausklingen – und das in dieser Form deutschlandexklusiv!

In Kürze folgen weitere Bandbestätigungen!

Das Bang Your Head!!! 2019 findet vom 11. bis 13. Juli des kommenden Jahres statt.

Bereits bestätigt:

Krokus

Dark Tranquillity

Visions Of Atlantis

Stormwarrior

Weitere Bands folgen in Kürze.

Der Vorverkauf über unseren Shop www.shop.bang-your-head.de hat bereits begonnen.

Dort erhaltet Ihr die Tickets für das Bang Your Head!!! 2019 zum Frühbucherpreis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr) und auf Wunsch pro geordertem Ticket inklusive eines exlusiven und limitierten Gratis-Shirts aus 100% Baumwolle und in Wunschgröße.

