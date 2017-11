Bang Your Head!!!: Weitere Bands für Weihnachtsfeier am 9. Dezember bestätigt

Die Gästerunde unserer Weihnachtsfeier hat noch einmal Zuwachs bekommen: Zwei weitere Bands haben unsere Einladung, mit Euch und uns gemeinsam am 9. Dezember zu feiern, mit Freuden angenommen. Mit dabei sind:

RAM:

Und immer wieder Schweden: Kaum ein anderes Land hat seit der Jahrtausendwende mit derart vielen hochklassigen traditionstreuen Acts auf sich aufmerksam machen können, die nicht nur den Underground von hinten aufrollen. Zu dieser Riege der (mittlerweile nicht mehr ganz so) jungen Wilden zählen neben Bands wie In Solitude, Bullet, Portrait oder Enforcer vor allem auch RAM. Die Göteborger frönen seit jeher einem unverfälschten, rauen und mitreißenden Sound, der nicht nur stilistisch, sondern auch qualitativ immer wieder an die Priest-Alben der späten 70er und frühen 80er gepaart mit einem ordentlichen Quentchen Mercyful Fate erinnert. Ihr aktuelles Album Rod ist für viele jetzt schon eins DER Highlights des Jahres, und wir sind uns sicher: Der Auftritt von RAM bei der BYH!!!-Weihnachtsfeier wird ebenfalls ein denkwürdiges Ereignis werden.

Emerald Sun:

Seit fast 20 Jahren sind die Griechen Emerald Sun bereits aktiv und haben es dennoch erst auf vier reguläre Studioalben gebracht. Doch wie heißt es so schön: Lieber Qualität als Quantität! Die Veröffentlichungen der Band glänzen nämlich durchweg mit großartigen Metal-Hymnen, die sich irgendwo zwischen hiesigen Referenz-Bands wie Gamma Ray, Helloween und Iron Savior einerseits und etwas opulenteren Genre-Vertretern wie Stratovarius und Rhapsody andererseits bewegen. Die Mischung aus eingängigen Melodien und packender Energie zündet insbesondere live ganz ausgezeichnet, und deshalb haben wir denn auch den Sixpack um Sänger Stelios „Theo“ Tsakirides zu uns eingeladen, um als erste Band des Tages für die passende Betriebstemperatur zu sorgen.

Sei dabei bei der Bang Your Head!!! Weihnachtsfeier 2017 am 09. Dezember in der volksbank*messe Balingen mit Grave Digger * Axxis* Stallion * RAM * Emerald Sun plus zwei Feuershows mit CrossFire (www.cross-fire.de) und mehr…

Einlass: 14 Uhr

Showstart: 15 Uhr

Sei dabei! Dich erwartet nicht nur familiäre und ausgelassene Partystimmung, sondern auch ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt, eine metallische Bescherung und noch die ein oder andere zusätzliche Überraschung.

Tickets für diesen garantiert unvergesslichen Nachmittag/Abend gibt es ab sofort in unseren Webshop.

Der Normalpreis pro Ticket beträgt 39.- Euro plus 10% VVK-Gebühr zzgl. Versandkosten.

ACHTUNG:

Auf Wunsch kann der Tag für Dich aber noch außergewöhnlicher werden als ohnehin schon:

MIT DEM SUPER-WEIHNACHTS-VIP-PAKET!

Dieses VIP-Paket (streng limitiert auf 25 Stück) kostet 149.- Euro und enthält:

* Eintrittskarte *

* Willkommensdrink *

* Zugang zum VIP-Bereich, in dem sich die Organisatoren aufhalten (Bereich im Mittelblock) *

* Party mit Orga und Künstlern inkl. dem ein oder anderen „Handshake“ *

* BYH!!!-Weihnachtspäckchen im Wert von mind. 50.- Euro inkl. personalisiertem BYH!!!-Weihnachtsfeier-Shirt *

* außergewöhnliches Konzerterlebnis: einige Songs direkt auf der Bühne mitverfolgen *

* VIP-Pass *

* Einlass zwei Stunden vor Beginn *

* Erinnerungsfoto von unseren BYH!!!-Fotografen *

Auch die VIP-Pakete für unsere Weihnachtsfeier erhältst Du ab sofort in unseren Webshop.

Bitte beachten: Auf den Eintrittskarten sind für Einlass und Beginn des Ganzen falsche Uhrzeiten eingedruckt, da wir die Veranstaltung ursprünglich kürzer halten wollten, als sie es nun wird 😉 Es gelten die Zeiten, wie wir sie auf www.bang-your-head.de veröffentlichen.

