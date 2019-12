Beast In Black: Debütalbum »Berserker« in Finnland mit Gold ausgezeichnet

Beast In Black haben vergangenen Freitag mit dem Beast In Black Friday, bei dem mehr als 4.000 Anhänger zugegen waren, das Ende ihres Konzertjahres 2019 in der Helsinkier Eishalle gefeiert. Jene Show war sowohl besucher- als auch produktionstechnisch die bislang größte des Quintetts. Doch damit nicht genug: Am selben Abend wurde die Band obendrein für die bisher in Finnland verkauften Einheiten ihres Debütalbums Berserker (2017) mit Gold belohnt. Gratulation!

Gitarrist/Sänger Anton Kabanen dazu: „Wir sind zutiefst gerührt und freuen uns natürlich riesig über die goldenen Schallplatten. Hiermit möchten wir uns bei allen, die bisher ein Teil von Beast In Blacks Reise gewesen sind, herzlich bedanken. Dies ist ein geschichtsträchtiges Ereignis in der Karriere unserer Band, das einmal mehr die Liebe unseres stetig wachsenden, hingebungsvollen Fanlagers unterstreicht. Ohne EUCH hätten wir das nicht geschafft! Vielen Dank.“

Seht euch ihr neues Livemusikvideo zu Cry Out For A Hero an:

Beast In Black live:

w/ Nightwish

26.05. RUS St. Petersburg – A2 Green Concert

27.05. RUS Moskau – Crocus City Hall

29.05. UA Kiew – Stereo Plaza

31.05. BY Minsk – Falcon Club

10.06. A Nickelsdorf – Nova Rock

11.06. PL Krakau – Mystic Festival

26.06. E Madrid – Rock The Night Festival

27.06. I Verona – Rock The Castle

01. – 04.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

03.07. FIN Oulu – Rock In The City

07.07. H Dunaújváros – Rockmaraton

10.07. FIN Kouvola – Rock In The City

11.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

17.07. NL Eindhoven – Dynamo Metalfest

01.08. D Wacken – Wacken Open Air *Ausverkauft*

15.08. FIN Jyväskylä – Rock In The City

21.08. FIN Pori – Rock In The City

12.09. USA Atlanta, GA – ProgPower USA *Ausverkauft*

North American Dominion 2020

w/ Hammerfall, Edge Of Paradise

14.09. USA West Palm Beach, FL – The Kelsey Theater

15.09. USA Tampa, FL – The Orpheum

16.09. USA Atlanta, GA – The Masquerade

18.09. USA San Antonio, TX – The Rock Box

19.09. USA Dallas, TX – Trees

20.09. USA Houston, TX – Scout Bar

22.09. USA Mesa, AZ – Club Red

23.09. USA Anaheim, CA – City National Grove

24.09. USA Oakland, CA – Metro Operahouse

25.09. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

26.09. USA Seattle, WA – El Corazón

27.09. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

29.09. CDN Calgary, AB – Dickens

30.09. CDN Edmonton, AB – The Starlite Room

02.10. USA Salt Lake City, UT – Liquid Joe’s

03.10. USA Englewood, CO – Gothic Theatre

05.10. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

06.10. USA Racine, WI – Route 20

07.10. USA Chicago, IL – Concord Music Hall

08.10. USA Westland, MI – The Token Lounge

09.10. USA Cincinnati, OH – Riverfront Live

10.10. USA Cleveland, OH – The Agora Ballroom

11.10. CDN Toronto, ON – Mod Club Theatre

12.10. CDN Montréal, QC – Théâtre Corona

13.10. CDN Québec, QC – Impérial Bell

15.10. USA Poughkeepsie, NY – The Chance Theater

16.10. USA Worcester, MA – Palladium

17.10. USA New York, NY – Gramercy Theatre

18.10. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

19.10. USA Silver Spring, MD – The Fillmore

Holt euch hier ihre Alben und Merchandise: http://www.nuclearblast.de/suche/beastinblack

Mehr zu From Hell With Love:

From Hell With Love Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=f8qWbowzwZU

Sweet True Lies Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=4waVZXKE0GU

Die By The Blade Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=w3bWR_aLlas

Cry Out For A Hero Schlagzeugplaythrough: https://www.youtube.com/watch?v=Ewgw_n3WzD8

From Hell With Love – Tracklist:

01. Cry Out For A Hero

02. From Hell With Love

03. Sweet True Lies

04. Repentless

05. Die By The Blade

06. Oceandeep

07. Unlimited Sin

08. True Believer

09. This Is War

10. Heart Of Steel

11. No Surrender

Bonustracks (nur DIGI und 2LP!)

12. Killed By Death (Motörhead-Cover)

13. No Easy Way Out (Robert Tepper-Cover)

Das Album wurde erneut in Antons Sound Quest Studio aufgenommen und getreu dem Motto „Never change a winning team!“ hat Roman Ismailov die Artworkgestaltung übernommen. Kein Unbekannter, wenn es um Alben mit Kabanens Beteiligung geht, hat er doch neben Berserker auch schon an Battle Beasts Debütalbum Steel (2012) mitgearbeitet. Musikalisch bietet From Hell With Love alles, was die Fans in erster Linie an Antons Alben lieben: Einige nach vorne preschende Tracks wie Cry Out For A Hero oder Repentless, hymnische Songs wie Unlimited Sin und This Is War und die Spezialität der Band – Midtempo-Kracher, wie sie nur Beast In Black abliefern können (auf dem neuen Silberling in Form von Sweet True Lies, der Leadsingle der neuen Platte, oder dem Titeltrack). Vor allem eines haben die Stücke gemeinsam: Sie wickeln den Hörer mit ihren unwiderstehlichen Melodien um den Finger, setzen sich sofort in dessen Kopf fest und wollen diesen auch nicht mehr so schnell verlassen.

Beast In Black sind:

Yannis Papadopoulos – Gesang

Mate Molnar – Bass

Atte Palokangas – Schlagzeug

Kasperi Heikkinen – Gitarre

Anton Kabanen – Gitarre, Gesang

Weitere Infos:

www.beastinblack.com

www.facebook.de/beastinblackofficial

www.instagram.com/bib_band

www.twitter.com/bib_band

www.youtube.de/beastinblack

www.nuclearblast.de/beastinblack