Mit »VAMOS!« ist es den deutschen Punk-Rock Legenden BETONTOD erneut gelungen, mit einem #8 die Top Ten der deutschen Charts zu erobern! Auch in unseren Nachbarländern zeichnet sich der Erfolg ihres vor kurzem veröffentlichten neuen Albums deutlich ab, zum Beispiel mit #49 in Österreich und #63 in der Schweiz.

CD »VAMOS!«

01. Para toda la vida

02. Zusammen

03. Vamos!

04. Boxer

05. La Familia

06. Es ist vorbei

07. Niemals untergehen

08. Nie mehr Alkohol

09. Bengalo

10. Stück für Stück

11. Diese Zeit

Bonus CD »Trinkhallen Hits Vol.1«

01. Rote Lippen soll man küssen

02. Im Wagen vor mir

03. Fiesta Mexicana

04. Griechischer Wein

05. Heidewitzka, Herr Kapitän

06. Ich war noch niemals in New York

07. Moskau

08. Schöne Maid

09. Die kleine Kneipe

10. Ich liebe das Leben

»VAMOS!« erscheint in folgenden Formaten:

2CD-DIGI

CD

LP (black) in sleeve

BOX (2CD-DIGI, poster, flask, art print, patch)

2LP (pink + black splatter) + 2CD in sleeve

DIGITAL (standard & deluxe)

Im Video zu BETONTOD’s zweiter Single „Boxer“ steigt Sänger Oliver Meister in den Ring gegen den ehemaligen Profi-Boxer und Weltmeister Graciano „Rocky“ Rocchigiani.

Das Video gibt es hier:

Sehr hier außerdem das Making-Of zum Video:

Holt euch den Song digital hier: https://Betontod.lnk.to/Boxer

Das Video zu der kürzlich veröffentlichten Single ‚La Familia‘ könnt ihr hier sehen:

Digital gibt es die Single hier: https://Betontod.lnk.to/LaFamilia

BETONTOD

»VAMOS Tour 2018«

05.10. D Berlin – Huxleys Neue Welt

06.10. D Cologne – Kantine

12.10. D Geiselwind – Music Hall

13.10. D Munich – TonHalle

19.10. D Hamburg – Mehr! Theater

20.10. D Frankfurt – Batschkapp

26.10. CH Pratteln – Z7

27.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

02.11. D Dortmund – Westfalenhalle 3A

03.11. D Leipzig – Täubchenthal

