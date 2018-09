„Unbreakable (Orchestral Version)”, der zweite Song aus Stratovarius‘ neuem Album „ENIGMA: Intermission 2”, feiert heute seine Premiere. Begleitet von einem Lyric Video, kommen Fans erstmals in den Genuss, einen Stratovarius-Klassiker im brandneuen Orchester-Arrangement zu hören. Die Album-Version dieses Songs ist übrigens der am meisten gestreamte Track der Bandgeschichte. Auch die brandneue Version betont Stratovarius’ Talent für epische Melodien und fantastische Harmonien.

Das Lyric Video ist ab sofort auf earMusics offiziellem YouTube Kanal zu finden:

► https://youtu.be/VtSjxL2hvQ4

„Unbreakable (Orchestral Version)” kann auch gestreamt werden:

► https://stratovarius.lnk.to/Unbreakable_Orch

Auch kann das Album, mit „Unbreakable (Orchestral Version)” als Instant Grat, vorbestellt werden:

► https://stratovarius.lnk.to/EnigmaIntermissionII

„ENIGMA: Intermission 2“ beinhaltet gleich drei neue Songs sowie – zum ersten Mal in der Bandgeschichte – orchestrale Arrangements von vier sorgfältig ausgewählten Stratovarius-Hits. Das Album verfolgt das gleiche Konzept wie „Intermission„, welches vor bereits 17 Jahren zwischen den beiden Stratovarius-Klassikern „Infinite” und „Elements” veröffentlicht wurde, und enthält zusätzlich neun sehr rare, schwer auffindbare Power Metal-Perlen. Mit über 30 Minuten brandneuer Musik und 50 Minuten an Raritäten, ist „ENIGMA: Intermission 2“ definitiv eine „Killer“-Veröffentlichung.

Das Album erscheint am 28. September 2018, als CD Digipak und Digital bei earMUSIC.

Diesen Herbst werden Stratovarius im Rahmen ihrer “A Nordic Symphony ‘18”-Tour gemeinsam mit Tarja in ganz Europa auftreten:

01.10.2018 – Frankfurt – Batschkapp (GER)

02.10.2018 – Kiel – Max (GER)

03.10.2018 – Hannover – Capitol (GER)

05.10.2018 – Karlsruhe – Substage (GER)

07.10.2018 – Utrecht – TivoliVredenburg (NL)

09.10.2018 – Bochum – Matrix (GER)

10.10.2018 – Cologne – Essigfabrik (GER)

11.10.2018 – Saarbrücken – Garage (GER)

13.10.2018 – Solothurn – Kofmehl (CH)

14.10.2018 – Grenoble – Le Summum (FR)

16.10.2018 – Rome – Orion (IT)

17.10.2018 – Milan – Alcatraz (IT)

18.10.2018 – Munich – Backstage (GER)

20.10.2018 – Innsbruck – Music Hall (AT)

21.10.2018 – Prague – Forum Karlín (CR)

22.10.2018 – Berlin – Festsaal Kreuzberg (GER)

24.10.2018 – Gdansk – B90 (PL)

25.10.2018 – Krakow – Studio (PL)

26.10.2018 – Dresden – Reithalle (GER)

28.10.2018 – Budapest – Barba Negra (HUN)

29.10.2018 – Sofia – Universiada Sports Hall (BUL)

Kommentare

Kommentare