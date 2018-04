Bock auf ´ne Arschkicker-Mixtur aus Black Sabbath, Monster Magnet, Hawkwind und Fu Manchu, auf ´nen psychedelischen Heavy-Space-Rock-Sturm?

Dann seid ihr bei den Kollegen von ROCK HARD genau richtig, denn dort gibt es exklusiv das neue Black Rainbows Album Pandaemonium im Vorab-Stream:

Italiens Stoner-Helden knüpfen perfekt an die Vorgänger an, zeigen sich zuweilen sogar noch einen Zacken heavier und servieren zudem mit Grindstone eine saucoole Doom-Sludge-Stoner-Suite (yeah!). Darüber hinaus sind die Gitarren von Bandkopf Gabriele Fiori dermaßen fuzzy as fuck, dass es ´ne wahre Freude ist. 100% Black Rainbows!

Wer die Band live sehen möchte, hat hier die Gelegenheit dazu: 03.04.2018 (AUT) Wien, Viper Room

04.04.2018 (AUT) Salzburg, Rockhouse

05.04.2018 (DEU) Augsburg, City Club

06.04.2018 (AUT) Innsbruck, PMK

07.04.2018 (ITA) Milano, Cox 18

19.04.2018 (CHE) Winterthur, Gaswerk

20.04.2018 (DEU) Frankfurt, Feinstaub

21.04.2018 (BEL) Arlon, L’Entrepot

22.04.2018 (DEU) Osnabruck, Bastard Club

23.04.2018 (DEU) Mannheim, Kurzbar

24.04.2018 (DEU) Stuttgart, Keller Klub

25.04.2018 (DEU) Berlin, Jägerklause

26.04.2018 (DEU) Dresden, Chemofabrik

27.04.2018 (DEU) Leipzig, Geiszer 16

28.04.2018 (DEU) Erfurt, Tiko

03.05.2018 (NLD) Deventer, Burgerweeshuis w/ High On Fire

05.05.2018 (GBR) London, Desert Fest

2X.06.2018 (FRA) Clisson, Hellfest

30.06.2018 (ITA) Alessandria, Bliss Beat Fest

Kommentare

Kommentare