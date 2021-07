Black Swamp Water: neues Album „Awakening“ erscheint am 20.08.

Neue Musikgenres werden zu Marketingzwecken geschaffen. Wenn Sie einen Stil mit einem pompösen Namen definieren, schaffen Sie ein „Publikum“, an das sich eine Band wenden kann, wenn sie dieses Musikgenre für sich beansprucht. Das Publikum erkennt jedoch irgendwann das Gimmick und hat die Nase voll von all den Bands, die die gleiche Musik spielen und denen es an Seele und Authentizität fehlt. An dieser Stelle kommen Black Swamp Water aus Dänemark ins Spiel. Ihre musikalische Herangehensweise mag einfach zu durchschauen sein, aber die Old-School-Hardrock- und Heavy-Metal-Mischung, die sie machen, mit offensichtlichen Referenzen an Bands wie Black Sabbath, Corrosion Of Conformity und Ozzy, packt dich an den Eiern und lässt dich nicht so leicht los.

Das gilt besonders für Awakening, das dritte Black Swamp Water-Album, das im Sommer über Mighty Music erscheinen wird. Mit einer düsteren und klaren Produktion und Abmischung, die Tue Madsen und seinen Antfarm Studios (Moonspell, Artillery, Dark Tranquillity) zu verdanken ist, reichen die neun Tracks innerhalb eines Wimpernschlags von Southern Heavy Rock bis hin zu Thrash-Heaviness, ohne dabei ein Gramm an musikalischer Persönlichkeit zu verlieren. Die beiden bisher veröffentlichten Singles Showdown und Better Days, die auf allen Streamingplattformen verfügbar sind, zeigen die ganze wilde Bandbreite von Awakening und wie sehr Black Swamp Water in den letzten drei Jahren als Songwriter gewachsen sind.

Das konstante und unterstützte Wachstum der Dänen wird mit den mehr als zwei Millionen Streams von Bitter Harvest auf Spotify bescheinigt. Die Leadsingle aus ihrem 2018 von Christian Bonde Sørensen produzierten Album Distant Thunder, das ebenfalls bei Mighty Music erschienen ist, ließ die ausländischen Märkte auf die Band aufmerksam werden. Andererseits haben sie vielleicht den Namen von Kim Langkjær Jensen erkannt, dem ehemaligen Schlagzeuger der Death-Metal-Bands Dawn Of Demise, Illdisposed und Koldborn. Aber was noch wichtiger ist, die Leute erkannten das Talent, die ehrliche Komposition und den unverblümten Musikstil von Black Swamp Water. All das wird von einer Arbeitsmoral unterstützt, die der Band seit ihrem Debütalbum Chapter One im Jahr 2016 (ebenfalls von Tue Madsen produziert) einen soliden Ruf als hochenergetischer Liveact eingebracht hat, dem großartige Kritiken und Airplays (u. a. in den nationalen dänischen Radios P6 und MyRock) folgten. In diesem Sinne haben die Dänen auch bei Dutzenden von Liveauftritten, u. a. mit den dänischen Heavy-Metal-Legenden Pretty Maids, den schwedischen Stoners Deville und den Folk-Metal-Acts Bersærk und Svartsot, ihr Können unter Beweis gestellt – sowie die Bühne mit vielen verschiedenen Hard-Rock- und Metal-Acts geteilt, wie z. B. den mächtigen Baest und den Thrash-Metal-Hardcore-Bands Hatesphere beim Royal Metal Fest in Århus und dem Metal Denmark’s Business Day in Kopenhagen.

Awakening wird am 20. August 2021 in digitalen, LP- und CD-Formaten bei Mighty Music veröffentlicht.

Awakening Tracklist:

1. Roll Over

2. Showdown

3. Endless War

4. Send Me Away

5. Better Days

6. Disappoint Me

7. Children Of The Grave

8. Now That I Know

9. Hammer You Down

Black Swamp Water Line-Up:

Bjørn Bølling Nyholm – Gesang

Jan Geert – Gitarre

Thomas Roland – Gitarre

Jeppe Birch Friis – Bass

Kim Langkjær Jensen – Schlagzeug

Black Swamp Water online:

https://www.facebook.com/BlackSwampWater