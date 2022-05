Bleed From Within: vierte Single „Flesh And Stone“ mit Musikvideo veröffentlicht

Nur noch drei Wochen bis zur Veröffentlichung ihres neuen Albums Shrine und die Vorfreude auf das mit Spannung erwartete Album von Bleed From Within wird immer größer. Um das Feuer weiter anzuheizen, freuen sich die fünf Schotten, mit der vierten Single des Albums, dem unvergleichlichen Flesh And Stone, einen atemberaubenden Schlag zu landen.

Flesh And Stone, zu dem es auch ein Video gibt, ist ein modernes Metal-Meisterwerk, gespickt mit schwärzesten Blastbeats und meisterhaften symphonischen Refrains. Der Song thematisiert die Zerstörung unseres Planeten Erde und die düstere Zukunft, die uns alle als Folge von ungezügelter Gier und Korruption erwartet.

Ali Richardson erklärte:

„Flesh And Stone wurde aus der Idee geboren, dass zukünftige Generationen einen sterbenden Planeten erben werden. Die Beweise für diese Theorie sind überwältigend, aber es gibt immer noch Menschen, die die Tatsache leugnen, dass diese Welt endlich ist. Wir haben das traditionelle Video im Performance-Stil vermieden und wollten stattdessen eine filmische fiktive Welt erschaffen, die sich nicht mehr gegen die Sonne wehren kann; ein karges Ödland, das einst voller Leben war. In ihrer Isolation hat unsere verzweifelte Protagonistin zu Ritualen gegriffen, um eine Form von Leben in dieser toten Welt zu manifestieren, aber es ist zu spät. Es hat Spaß gemacht, diese Welt entstehen zu sehen, und wir möchten unserem Freund Matt Daley von Clearway Media für seine großartige Arbeit an diesem Projekt danken. Abgesehen vom Video ist dies ein herausragender Song des Albums, und das aus gutem Grund. Wir haben geduldig darauf gewartet, dies mit euch allen zu teilen. Viel Spaß!.“

Ihr könnt Shrine vorbestellen und Flesh And Stone streamen: https://bleedfromwithin.bfan.link/flesh-and-stone.ema

Vinyl wird am 14. Oktober 2022 veröffentlicht.

Erlebt Bleed From Within live bei den folgenden anstehenden Terminen:

Bleed From Within – Sommerfestivals

02/06/22 – Gdnask, PL – Mystic Festival

10/06/22 – Castle Donnington, UK – Download Festival

24/06/22 – Gräfenhainichen, DE – Full Force Festival

29/06/22 – Viveiro, ES – Resurrection Fest

18/08/22 – Sulingen, DE – Reload Festival

Mehr zu Bleed From Within und dem neuen Album erfahrt ihr hier:

Bleed From Within sind:

Scott Kennedy – Gesang

Craig Gowans – Gitarre

Steven Jones – Gitarre

David Provan – Bass

Ali Richardson – Schlagzeug

