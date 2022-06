Mit dem offiziellen Video zu Going To Hell präsentieren Blood God eine ersten Appetithappen auf das kommende Studioalbum Demons Of Rock’n’Roll, welches am 05.08. bei Massacre Records veröffentlicht wird.

Macht euch bereit für 10 reine Hard Rock Songs im Stil von AC/DC und den alten Accept.

