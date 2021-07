Blutengel: „Erlösung – The Victory Of Light“ stürmt die Offiziellen Deutschen Charts

Die Band um Mastermind Chris Pohl und Sängerin Ulrike Goldmann springt erneut in die Offiziellen Deutschen Album Charts an die obersten Plätze. Out Of Line Music schwimmt somit an der gesamten Konkurrenz vorbei und feiert in der Genre-Hitliste das neue Album auf der Nummer 4 mit auf den Top-Treppchen! Quer aus der Welt gabs diese Woche Neueinsteiger, denen wir ebenso gratulieren.

Chris Pohl sagt über den Charteinstieg:

„Hey Leute. In dieser krassen Woche hätten wir nicht mit so einer hohen Chartplatzierung gerechnet. Ihr seid verrückt! Das Wichtigste ist und bleibt aber, dass ihr das Album mögt!“

