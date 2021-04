Boss Keloid: veröffentlichen das Video der ersten Single

Die Heavy-Prog-Psych Band Boss Keloid veröffentlichen ihr neues Album Family The Smiling Thrush am 04. Juni durch Ripple Music.

Das Video zur ersten Singleauskopplung Gentle Covis:

Sänger Alex Hurst sagt zu der ersten Single des Albums: „Gentle Clovis ist ein Lied über Dich selbst- über das, was Dich als Individuum ausmachst; dass man seinen Wurzeln treu bleiben kann, auch ohne egoistisch zu werden. Es ist ein Lied über Familie und Freunde – über Deine eigenen Stärken, die durch das Zusammenspiel und durch die Kraft von anderen, Gutes bewirken können.“

Family The Smiling Thrush ist vielleicht bis jetzt Boss Keloids ehrgeizigstes Album, aber es zeigt wie sehr sie sich seit ihrem Debutalbum Angular Beef Lesson aus dem Jahr 2010 weiterentwickelt haben. Ohne ihre Metalwurzeln zu vernachlässigen, haben sie sich in das Reich des majestätischen Prog-Rock gewagt. Das Ergebnis sind sieben überwältigende Songs von emotionaler Energie, psychedelischen Grooves und präzisen Gitarren Riffs in Kombination mit dem melodischen passionierten Gesang von Alex Hurst – ein Album meisterhafter, musikalischer Vielseitigkeit.

Um einen klaren, offenen Sound zu schaffen, wurde das Album durch die Zauberhand von Chris Fielding in den Foel Studios (Napalm Death, Porcupine Tree, Conan) produziert und gemastered. Das Ergebnis versetzt dem Original Sound von Boss Keloid zusätzliche Klanglandschaft von geräumigen Jams und Grooves, die einem mit absolut euphonischer Harmonie im Ohr hängen bleiben. Die Band erreicht durch das neue Album Family The Smiling Thrush genau die Aufmerksamkeit, die sie in der jetzigen Musikepoche festigt, wenn nicht verewigt.

Boss Keloid – Gentle Clovis

Die Band zeigt, dass sie sich immer weiterentwickeln und keine Scheu haben neue Elemente einzubringen oder neue Sachen auszuprobieren. Im Jahr 2010 haben Boss Keloid mit Angular Beef Lesson bereits den Weg in die Stoner Doom Underground Szene geebnet und setzten mit Calmin Influence Of Teeth (2013) noch ein i-Tüpfelchen drauf. Das letzte Album Herb Your Enthusiasm aus dem Jahr 2016 hat ihnen weltweite Anerkennung gebracht, wobei ihre letzte LP Melted On The Inch, (im Jahr 2018 auf Holy Roar Records erschienen), eine riesig große Resonanz hatte.

Boss Keloid: