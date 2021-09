Broilers: Weihnachtsalbum »Santa Claus« sorgt dafür, dass 2021 die Heilige Nacht weniger still wird als gewohnt

Mit ihrem am 12.11. erscheinenden Album Santa Claus sorgen die Broilers endlich für Abwechslung im Weihnachtsprogramm!

Nachdem sie mit Puro Amor im April diesen Jahres bereits zum dritten Mal in Folge die Nummer 1-Position der deutschen Charts erobern konnten, fühlte die Düsseldorfer Band, dass nun auch für sie die Zeit gekommen ist, sich einer Herausforderung zu stellen, die jeder ernstzunehmende Künstler irgendwann (neben einem »Livealbum«, »Konzeptdoppelalbum« und »Soundtrack«) in seiner Karriere unausweichlich zu bewältigen hat: Denn egal ob Elvis Presley, Johnny Cash oder Mariah Carey, erst mit der Veröffentlichung ihrer jeweiligen Weihnachtsalben gehörten auch sie wirklich dazu. Santa Claus (in Anlehnung an den Titel ihres Durchbruch-Albums Santa Muerte von 2011) ist jetzt also der Longplayer der Broilers zum Fest, mit dem sie zum illustren Kreis dieser unsterblichen Größen aufschließen.

Damit hat die Band sich selber ein besonderes Geschenk gemacht und einen langgehegten Traum erfüllt: Eine abendfüllende Platte mit ihren sorgfältig ausgewählten liebsten Weihnachts-Songs. Da dürfen natürlich ewige Genre-Klassiker wie Feliz Navidad, Driving Home For Christmas oder Fairytale Of New York, geschmackssicher in den broilerstypischen Sound gekleidet, nicht fehlen. Aber sie präsentieren auch handverlesenes für Kenner wie zum Beispiel Merry Christmas (I Don‘t Want To Fight Tonight) von den Ramones, Oi! To The World der Vandals, Father Christmas von den Kinks oder Christmas Vacation, den Titelsong des Soundtracks des Kultstreifens National Lampoon’s Christmas Vacation. Denn natürlich sind auch die Broilers der Meinung, dass ein Weihnachtsalbum in die Diskografie einer jeden guten Band gehört. Mit zwölf Coverversionen und zwei neuen Liedern sorgt Santa Claus dieses Jahr dafür, dass die Heilige Nacht etwas weniger still sein wird als gewohnt.

Wer sich schon jetzt in weihnachtliche Stimmung bringen möchte, findet hier den festlichen Santa Claus-Ankündigungstrailer:

Die Broilers sind ein Phänomen: Seit nun einem Jahrzehnt gehören sie konstant zu den erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen Raum. Millionen verkaufter Konzertkarten, Nummer 1-Charts-Platzierungen, Edelmetallauszeichnungen in Folge, kaum ein Superlativ, den die Gruppe sich noch nicht zu eigen gemacht hat. Ihr letztes Album Puro Amor wurde allerorten umjubelt (»14 Powersongs gemäß dem alten Häuserkämpfermotto ,Gefühl und Härte‘« – Rolling Stone, »Die Balance zwischen ergreifender, mehrdeutiger Zeitstrahlpoesie und mitunter stadiontauglicher Zugänglichkeit gelingt auf Deutsch nur wenigen so bestechend wie den Broilers« – Süddeutsche Zeitung).

Auch 2022 geht es für die Broilers mit Vollgas weiter: Bereits über 100.000 Fans sicherten sich Karten für die anstehende Open Air-Tour Broilers 2022, aufgrund der großen Nachfrage wurden bereits erste Zusatzkonzerte angesetzt.

Santa Claus erscheint am 12.11.2021 als Vinyl-Album, CD, Download und Stream.

Exklusiv nur im Broilers-Shop gibt’s das limitierte Santa Claus-Fan-Fun-Bundle mit speziell abgefülltem Broilers Donner & Blitzen Glühwein.

Broilers Open Airs 2022 – Alles Wird Wieder Ok!

11.06.2022 Rostock, IGA Park

09.07.2022 Essen, Stadion

21.07.2022 Dresden, Filmnächte am Elbufer – Ausverkauft

23.07.2022 Hamburg, Open Air am Volkspark

05.08.2022 Berlin, Waldbühne – Zusatzkonzert

06.08.2022 Berlin, Waldbühne – Ausverkauft

20.08.2022 Kassel, Messe – Ausverkauft

27.08.2022 Losheim, Strandbad

02.09.2022 AT-Wien, Arena Open Air

Festivals 2022

28.03. – 01.04.2022 Salty Dog Cruise, Miami

03.06. – 05.06.2022 Rock am Ring, Nürburgring, Nürburg

03.06. – 05.06.2022 Rock im Park, Zeppelinfeld, Nürnberg

01.07.2022 Open R Festival, Uelzen

02.07.2022 Vainstream Rockfest – Weekend Two, Münster

