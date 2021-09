Jaded Star: veröffentlichen Live-Video zu „Adrian“

Jaded Star sind zurück mit einem brandneuen Musikvideo für ihren Song Adrian, welches live im The Crow Club in Athen gefilmt und aufgenommen wurde! „Aufgrund der Pandemie hatten wir nicht die Möglichkeit, unsere Musik live zu spielen und diese Erfahrung mit einem echten Live-Publikum zu teilen. Wir hatten eine fantastische Zeit während unseres Auftritts im The Crow und wir freuen uns darauf, wieder auf Tour zu gehen“, sagt die Band.

Fünf Jahre nach ihrem hochgelobten Debütalbum Memories From The Future feierten die Melodic-Metaller Jaded Star im vergangenen Jahr mit Noble Demon die Veröffentlichung ihres zweiten Albums Realign! Dynamische Arrangements und einzigartiges Songwriting, das an Old-School-Metal mit modernem Einschlag erinnert: Realign ist das charismatische und dynamische Nachfolgealbum, auf das ihre Fans gewartet haben.

Das Video zu Adrian seht ihr hier:

Realign Tracklist:

01. Female Fronted

02. Breathing Fire

03. A Pain All Mine

04. Maybe

05. Adrian

06. Children Of Chaos

07. Rise Up

08. We’re The Heroes (A Song For Us)

09. Vertigo

10. Higher Than Love

Jaded Star sind:

Maxi Nil – Vocals

Dane Constantine – Guitars

John Dres – Bass

Angelo Vafiadis – Keyboards

Jim Rouvell – Drums

Info:

https://www.jadedstar.net

https://www.facebook.com/jadedstarofficial/