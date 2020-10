Burning Witches: Vorverkauf der ‚The Circle Of Five‘ Vinyl EP hat begonnen

Die schweizer Frauen Heavy Metal Band Burning Witches hat den Vorverkauf ihrer The Circle Of Five Vinyl EP gestartet. Verstärkt durch die neue mächtige Hexe Larissa, haben die Damen vor wenigen Wochen dieses neue Meisterwerk eingespielt und aufgenommen, das am 4. Dezember 2020 via Nuclear Blast veröffentlich wird.

Sängerin Laura grüßt alle Fans:

Dieses neue Meisterwerk ist in zwei limitierten Varianten erhältlich: Als limitierte Mint Vinyl EP und als limitierte Sparkle Vinyl EP.

Bestellt euch jetzt die The Circle Of Five Vinyl EP im Format eurer Wahl hier vor: http://nblast.de/BW-TheCircleOfFiveEP

Die Burning Witches sagen dazu: „Wegen der hohen Nachfrage der Fans ist es glücklicherweise möglich, diese besonderen Songs zu veröffentlichen. Sie sind alle in der aktuellen Situation entstanden und nun alle zusammen auf einer Vinyl EP vereint. Wir lieben die Tatsache, dass unsere Anhänger und unser Label solche einzigartigen Vinyl Veröffentlichtungen unterstützen! In diesen digitalen Zeiten ist das wichtiger als je zuvor!“

The Circle Of Five Tracklist

Side A

1. The Circle Of Five

2. We Eat Your Children (live)

Side B

1. Dance With The Devil (live)

2. Black Magic (live)

Schaut euch das Video zu The Circle Of Five hier an:

Der Manager der Burning Witches und Destruction Frontmann Schmier sagt dazu: „Der Hexenzirkel hat sich wirklich geschlossen mit Larissa. Es war unglaublich zu sehen, wie die Ladies zusammengewachsen sind in den letzten Monaten! Dieser neue Song steht für eine klare Aussage in Richtung eines neuen Albums und die Zukunft der Ladies sieht rosig aus – sie sind ein wahrer Heavy Metal Diamant. Ein Hoch auf die Witches!“

Ihr könnt euch die Single bei Spotify, Apple Music und Deezer hier sichern: http://nblast.de/BW-TheCircleOfFive

In Kürze gibt es weiteres Hexenwerk, checkt dazu die offiziellen Social Media Kanäle der Burning Witches.

Bestellt Dance With The Devil jetzt: https://nblast.de/BWDanceWithTheDevil

Schaut euch die Burning Witches Corona Acoustic Session hier an: https://nblast.de/BW-AcousticSessions

Die drei Songs sind im Little Creek Studio in der Schweiz live aufgenommen worden. Als besondere Gäste waren Courtney Cox (The Iron Maidens), Larissa (die neue Hexe an der Gitarre) und Noelle Dos Anjos (Nungara, Alkoholika) mit dabei.

Die Tracklist sieht wie folgend aus:

1. Black Magic

2. We Eat Your Children

3. Dance With The Devil

Burning Witches sind:

Laura – Gesang

Romana – Gitarre

Larissa – Gitarre

Jay – Bass

Lala – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.facebook.de/burningwitches666

www.instagram.com/burningwitchesofficial

www.twitter.com/burningwitches_

www.nuclearblast.de/burningwitches