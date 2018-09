Es ist quasi das internationale Gipfeltreffen der Metal-Sängerinnen: unter dem Tour-Motto „Female Metal Voices“ sind im Herbst gleich fünf weiblich geführte Metal-Bands aus der ganzen Welt zu erleben.

Headliner sind dabei die amerikanischen BUTCHER BABIES. Gleich zwei Frontfrauen sorgen mit ihrer Band für eine spektakuläre Liveshow voll purer Energie. Die Band aus Los Angeles tourte bereits mit Größen wie Megadeth, Marilyn Manson, Five Finger Death Punch oder Rob Zombie.

Als zweite mit auf Tour sind die Kanadier von KOBRA AND THE LOTUS, die bereits auf den großen Festivals dieser Welt wie Hellfest, Wacken, Sonisphere, Rock Am Ring oder Bloodstock zu Gast waren und Shows für Kiss, Def Leppard oder Judas Priest eröffneten. Die glasklare, starke Stimme von Sängerin Kobra Paige hat auch unter Musikerkollegen viele Fans.

Ebenfalls mit auf der Tour sind die Engländer von SKARLETT RIOT. Die Rockband aus Scunthorpe macht sich Indie-Einflüsse zu eigen und hat bislang zwei Alben veröffentlicht.

IGNEA kommen aus der ukrainischen Hauptstadt Kiev und haben sich dem Symphonic Metal verschrieben. Orchestrale Arrangements und bombastische Soundgebilde sind ihr Markenzeichen.

Die letzten im Bunde, MARTYRIUM, haben sich hingegen dem melodischen Black Metal verschrieben. Sie kommen aus Malta.

Damit ist unter dem Motto „Female Metal Voices“ 2018 nicht nur ein sehr international, sondern auch stilistisch sehr abwechslungsreiches Package unterwegs.