Caradras: „Schattenkönige“ Debut am 15. Oktober!

Das Debut Album der deutschen Black Metaller von Caradras wird am 15. Oktober das Dunkel der Welt erblicken! Schattenkönige, so der Name des 8 Songs umfassenden und 55 Minuten langen Longplayers, wurde in der Klangschmiede E von Markus Stock gemastert. Mit M.D. von Helrunar konnte für die Aufnahmen zudem ein Gastsänger gewonnen werden, welcher mit seiner eindrucksvollen Stimme die besondere Atmosphäre des Albums bereichert. Schattenkönige ist ein Album, welches nicht nur Puristen des Genres wärmstens ans Herz gelegt sein sollte und erscheint als edles Digipak. Be prepared!