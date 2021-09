Caradras: veröffentlichen Titeltrack zum „Schattenkönige“ Album

Am 15. Oktober erscheint via Black Sunset mit Schattenkönige das Debut Album der deutschen Black Metaller von Caradras! Um euch das Warten zu verkürzen und Appetit auf den gut 55 Minütigen Longplayer zu machen gibts ab sofort den Titeltrack des Albums im MDD YouTube Kanal! Das hochwertige und soundtechnisch in der Klangschmiede E veredelte Digipak kann außerdem ab sofort in diversen Shops und natürlich auch direkt bei MDD vorbestellt werden.

Caradras – Tracklist:

1. Im Nebel

2. Siegel, Gebrochen

3. Schattenkönige

4. Kettenhund

5. Prometheus

6. Drums In The Deep

7. In den Grüften

8. Von den Sternen

Spielzeit: 55:01 Minuten

Caradras – online:

https://facebook.com/Caradras.Official

https://caradras.bandcamp.com/