Die Thrash Metal Band aus Schweden – Carnal Forge – melden sich nach 11 langen Jahren zurück mit einem neuen Album. Gun To Mouth Salvation wird das gute Stück heißen und am 25.Januar via ViciSolum Productions veröffentlicht werden.

Carnal Forge haben auch die Single mit Video zu Bound In Flames veröffentlicht – hier gehts zum Video:

(directed by Owe Lingvall /Meshuggah, Sabaton, Dark Funeral etc)

