ELEINE werden ihr neuestes Album mit dem Titel „Until The End“ am 23. Feb via Black Lodge Records/Sound Pollution veröffentlichen. Die Schweden beschreiben ihre Musik als „heavy smyphonic metal with a unique and elegant spin“.

Ab heute zeigen Madeleine Liljestam und Co das Lyric-Video zu SANITY – hier der Link:

