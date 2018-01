2017 war ein überaus gutes Jahr für die finnischen Epic Metaller WINTERSUN und ihre treuen Fans: Die Band um Mastermind Jari Mäenpää hat nicht nur ihr drittes Studioalbum »The Forest Seasons« veröffentlicht, sondern auch zahlreiche Festivalshows, Headlinetouren in Finnland und Europa sowie ihre allerersten Shows in Australien, Neuseeland, Japan und China gespielt. Nun stehen WINTERSUN kurz davor, erneut die europäischen Bühnen zu stürmen – dieses Mal als Hauptsupport der Melodic Death-Giganten ARCH ENEMY. Die Abende eröffnen werden die aufstrebenden Schweden von TRIBULATION sowie die ukrainischen Metaller JINJER. Einige Shows sind bereits restlos ausverkauft, weitere Venues stehen kurz davor und haben nur noch wenige Tickets im Angebot. Es gilt also schnell zu sein, um diese energiegeladenen Abend nicht zu verpassen! Das gesamte Routing gibt es unten.

15.01. CH Zürich – Komplex

17.01. I Mailand – Alcatraz

18.01. F Lyon – Transbordeur

19.01. E Barcelona – Razzmatazz

20.01. E Madrid – La Riviera *AUSVERKAUFT*

22.01. F Toulouse – Le Bikini

23.01. F Paris – Bataclan *AUSVERKAUFT*

24.01. B Antwerpen – Trix *AUSVERKAUFT*

26.01. D Oberhausen – Turbinenhalle *WENIGE TICKETS*

27.01. D Geiselwind – Music Hall

28.01. NL Tilburg – 013

29.01. D Hamburg – Große Freiheit *AUSVERKAUFT*

31.01. S Malmö – KB *WENIGE TICKETS*

01.02. N Oslo – Rockefeller *WENIGE TICKETS*

02.02. S Stockholm – Arenan *WENIGE TICKETS*

03.02. S Göteborg – Trädgår’n *AUSVERKAUFT*

05.02. D Berlin – Huxleys *WENIGE TICKETS*

06.02. D Wiesbaden – Schlachthof

07.02. D Saarbrücken – Garage

09.02. UK Glasgow – o2 ABC*

10.02. UK Nottingham – Rock City*

11.02. UK London – Koko* *AUSVERKAUFT*

13.02. UK Manchester – o2 Ritz*

14.02. UK Bristol – o2 Academy*

*ohne JINJER

Weitere WINTERSUN-Termine:

02. – 04.08. D Wacken – Wacken Open Air

—

»The Forest Seasons« – Charterfolge

#1 Finnland

#7 Schweden (Hard Rock)

#10 Schweden (Physisch)

#14 Deutschland

#16 Schweiz

#16 UK (Indie)

#18 UK (Rock)

#20 Österreich

#119 Frankreich

#124 Belgien (Flandern)

#170 Belgien (Wallonien)

—

#8 USA (Hard Music)

#19 USA (Rock)

#50 USA (Top Current Albums)

