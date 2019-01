Wenn sich ehemalige Mitglieder von Five Finger Death Punch, den Murderdolls und Wednesday 13 zusammentun, kommt gewiss kein Blümchen-Pop bei raus.

Und dennoch überrascht das Debüt von Athanasia.

Das Power-Trio aus L.A. spielt einen originellen Hybriden aus klassischem und zeitgenössischem Heavy Metal. The Order Of The Silver Compass jongliert hemmungslos mit breitbeinigen Stadion-Rock-Refrains, Bay-Area-Aggression und Düster-Metal-Versatzstücken. Der Song steht dabei klar vor etwaiger Effekthascherei im Vordergrund. Athanasia rocken laut und direkt auf die Zwölf!

Lasst Euch begeistern!

Pre-Oder Links zur Platte gibt’s bereits hier:

http://bit.ly/athanasia-tootsc-mm

http://bit.ly/athanasia-tootsc-roar

Tracklist:

Digipack CD:

1. Read Between The Lines

2. Spoils Of War

3. The Order Of The Silver Compass

4. Cyclops Lord (My Will Is Done)

5. The Bohemian

6. Mechanized Assault

7. Nightmare Sound

8. White Horse

Picture Disc (LTD. 300):

SIDE A:

1. Read Between The Lines

2. Spoils Of War

3. The Order Of The Silver Compass

4. Cyclops Lord (My Will Is Done)

SIDE B:

1. The Bohemian

2. Mechanized Assault

3. Nightmare Sound

4. White Horse

http://athanasia.se

www.facebook.com/athanasiametal

Kommentare

Kommentare