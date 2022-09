Cassius King: „Dread The Dawn“ erscheint am 21.10.2022

Das neue Album der Stoner von Cassius King mit dem Titel Dread The Dawn erscheint am 21. Oktober auf MDD Records! Die mit der fleischgewordenen Riffmaschine Dan Lorenzo (ex-Hades, Non Fiction, Patriarchs In Black), Ausnahmesänger Jason McMaster (Watchtower, Dangerous Toys), Ron Lipnicki (ex-Overkill, Whiplash) und Jimmy Schulman (u.a. Vessel Of Light) hochkarätig besetzte Band hat sich nach ihrem letztjährigem Debüt nicht ausgeruht und legt mit Dread The Dawn einen überzeugenden Nachfolger vor.

Euch erwarten zehn Songs mit schleppenden, ergreifenden Melodien, authentischer Tiefe getrieben von erbarmungslosen Grooves. Be prepared! Bei einigen Händlern kann das Album bereits jetzt vorbestellt werden. In den USA erscheint der Silberling über Nomad Eel Records. Mit Bad Man Down, zu welchem es auch ein Lyric Video im YouTube Kanal von Dan Loranzo gibt, hat die Band bereits Anfang des Jahres eine Kostprobe vom neuen Material veröffentlicht!

