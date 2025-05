Castle Rat: die fantastische Heavy Metal-Reise durch Europa ist gestartet

Die New Yorker Band Castle Rat, bekannt für ihre fantasievollen Heavy Metal Klänge, hat kürzlich ihre umfassende Europa- und UK-Tour gestartet. Angeführt von der Rat Queen entführt die Band ihre Fans in eine Welt voller Kampfmädchen, mystischer Wesen und einem kraftvollen Metal-Soundtrack, der mit viel Flair dargeboten wird. Ihre Live-Auftritte sind ein absolutes Highlight, das man nicht verpassen sollte.

Die Tour führt die Band zu großen Festivals wie Hellfest, Mystic Festival, Copenhell, Desertfest und vielen weiteren. Eine vollständige Liste der Tourdaten findet sich weiter unten.

Für alle Clubnächte sind Gästelistenplätze verfügbar. Interessierte können sich gerne per E-Mail melden, um eine der Shows in ihren Publikationen zu besprechen.

Hier sind die Tourdaten für den Frühling 2025:

18.05.2025 – London, UK – Desertfest London

19.05.2025 – Newcastle, UK – Castle

20.05.2025 – Edinburgh, UK – Legends

21.05.2025 – Glasgow, UK – Ivory Blacks

22.05.2025 – Derbyshire, UK – Bearded Theory Festival

23.05.2025 – Den Haag, NL – Sniester Festival

24.05.2025 – Berlin, DE – Desertfest Berlin

27.05.2025 – Malmö, SE – Plan B

28.05.2025 – Stockholm, SE – Kollektivet Livet

29.05.2025 – Oslo, NO – Goldie

30.05.2025 – Småland, SE – Muskelrock Festival

01.06.2025 – Helsinki, FI – On The Rocks

03.06.2025 – Kaunas, LT – Lemmy Bar

04.06.2025 – Danzig, PL – Mystic Festival

07.06.2025– Dresden, DE – Gockelscreak Festival

08.06.2025 – Wiesbaden, DE – Schlachthof

10.06.2025 – Bochum, DE – Die Trompete

11.06.2025 – München, DE – Feierwerk

12.06.2025 – Hradec Králové, CZ – Rock For People

13.06.2025 – Wien, AT – Arena

14.06.2025 – Winterthur, CH – Heavy Psych Sounds Festival

15.06.2025– Basel, CH – Quaterdeck

17.06.2025– Bologna, IT – Freakout Club

18.06.2025 – Turin, IT – Blah Blah Club

20.06.2025 – Clisson, FR – Hellfest Open Air

21.06.2025 – Kopenhagen, DK – Copenhell

08.08.2025 – Âncora, PT – Sonic Blast Fest