Catalysis: das neue Video “A New Way To Die” und Details zur EP “Relicta”

Die schottische Thrash-/Groove-Metal-Band Catalysis ist stolz, die Unterzeichnung mit The Metallist PR für die weltweite Promotion ihrer neuen EP Relicta bekannt zu geben, die am 17. September erscheinen soll!

Relicta ist eine neue 6-Track-EP, die den Sound der Band besser als je zuvor präsentiert. Die beiden wichtigsten Dinge, die Catalysis im Sound anstreben, sind unerbittliche Aggression und stampfender Groove, aber das ist nicht alles, worum es beim Catalysis-Sound geht. Mit ausgereiftem Songwriting hat sich die Band auch weiter in ihre melodischen Elemente vertieft, mit einprägsamen Gesangsmelodien und raffinierten Gitarrensoli, die die melodische Entwicklung der Band hervorheben. Diese neue EP wurde erneut von Mendel bij de Leij (ex-Aborted) gemischt, der bereits die vorherigen Veröffentlichungen Catalysis (2018) und das Debütalbum der Band Connection Lost (2020) gemischt und gemastert hat.

Das neue Video zur Single A New Way To Die ist jetzt draußen – seht es euch auf dem YouTube-Kanal der Band an!

Relicta Tracklist:

1. A New Way To Die

2. Don’t Look Down

3. Forgiven Not Forgotten

4. Laid To Waste

5. The Point Of No Return

6. Exit Loop (Before Expression Is False)

Line-Up:

Col MacGregor – Gesang

Drew Cochrane – Sologitarre und Gesang

Sean Ramson – Gitarre und Gesang

Calum Rennie – Schlagzeug

Catalysis online:

https://www.facebook.com/catalysismetal

https://catalysis.bigcartel.com/