Cell Of Hell: veröffentlichen Video zum neuen Song „Baba Jaga“

Was verbindet ein verrücktes Thaigenie, einen eiskalten Finnen, einen deutschen Nihilisten und einen löchrigen Schweizer Käse? Ganz klar, der wahrhaft diabolische Sound von Cell Of Hell!

Bereits seit 2014 entlocken drei elektrisch verstärkte Cellisten, der Deutsche Georg „Detlef“ Dettweiler, der Thailänder Ekachai „Ekki Eckfried“ Maskulrat und der Finne Joonas „Pitbull“ Pitkanen sowie der Schweizer Alex „The Whopper“ Wäber an den Drums ihren Instrumenten etwas durchaus Diabolisches. Die international besetzte Band aus Basel in der Schweiz mischt seit einiger Zeit sowohl Hardrock-Clubs als auch Klassikfestivals in Deutschland und in der Schweiz auf. Mit einer Soundsymbiose aus hartem Rock und feinen Klassikkompositionen begeistert man hier beide Lager zu gleichen Teilen. Spektakuläre Eigenkompositionen treffen hier auf bekannte Klassiknummern von Händel, Vivaldi oder Beethoven, Popsongs von z.B. Michael Jackson, aber auch Schädelspalter von Metallica und Sepultura und anderem Metal-Stuff. Brave Kammermusiker, die unterschiedlicher nicht sein könnten, mutieren bei Cell Of Hell regelmäßig zu mähnenschüttelnden Rockern. Bereits kurz nach der Bandgründung 2014 folgten Einladungen zu den Festivals Rock Am Rhy, Klassikanderswo, KlangBasel, zur Nachtklangreihe des Kammerorchester Basel, zur Kulturnacht Liestal, zum Rohes Fest Basel, zum Folktreff Bonndorf, zu den internationalen Händelfestspielen Göttingen, zur Musica Bayreuth oder auch auf die MS Stubnitz nach Hamburg. 2016 erschien die erste Maxi-CD Braindead.

Nun präsentierten die Basel-Allstars ihr neues Video zu Baba Jaga, einem Song, der in den Iguana Studios von Christoph Brandes aufgenommen und produziert wurde. Doch seht und hört selbst.