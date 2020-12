Dark Zodiak: stehen mit ihrem dritten Album „Ophiuchus-The Thirteen Sign Of Zodiac“ in den Startlöchern

Dark Zodiak aus Wutöschingen-Eggingen gründeten sich bereits 2011 und kreieren seitdem eine fiese Old School Mixtur aus Death und Thrash Metal. Der Baden-Württemberg-Fünfer steht für mitreißende Shows, einen brutalen Sound, direkte Interaktion mit dem Publikum und donnernde, tonnenschwere Vocals. Bemerkenswert, die Female-Fronted-Band hat seit 2014 mit Simone Schwarz eine starke Frontfrau in ihren Reihen, die entgegen ihrer Vorgängerin Lucie Werlen mehr vokalistische Klarheit mitbringt. Des Weiteren bestehen die Süddeutschen aus Gitarrist Charly Gak (ex-Spellsinger), Gitarrist Patrick Schumacher (ex-Septic Christ, ex-Your Third Eye, ex-Precious Dark), Schlagwerker Dieter Schwarz (ex-Source Of Silence, ex-Sin Nombre) und Neuzugang und Bassistin Steffi Bergmann, die erst im Mai 2020 Sebastian Rosa ablöste. Die Band hat mit Throwing Stones (2013) ein Demo und mit See You In Hell (2014) und Landscapes Of Our Soul (2017) zwei starke Alben im Rücken, wobei Letzteres in Reviews den Titel Underground-Trüffel einheimsen konnte. Die Band konnte in unzähligen Konzerten Erfahrungen sammeln, das Highlight war jedoch das Out & Loud-Festival, wo sie sich mit namhaften Größen wie Arch Enemy, Asphyx, Overkill, Helloween, Tankard, Testament, J.B.O. und Hammerfall die Bühne teilten.

Dass neue Todesblei-Granaten aus dem Hause Dark Zodiak in der Mache sind, war ja schon länger bekannt und erste Songs gab es schon in Form von Do More Say Less und Ophiuchus zum Reinhören und Warmmachen, doch nun ist es bald so weit und das gesamte Riffgewitter geht auf euch nieder. Das dritte Album Ophiuchus-The Thirteen Sign Of Zodiac wurde in den Iguana Studios bei Christoph Brandes aufgenommen und abgemischt und wird ab dem 31. Januar 2021 erhältlich sein. Schnallt euch an, das wird FETT!!!

Passend zum gestrigen Nikolaus gab es via Spotify mit 2020 A.D. den nächsten neuen Song auf die Lauscher, denn ihr euch hier geben könnt: