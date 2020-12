Suzi Quatro: veröffentlicht Weihnachts-Single „My Heart And Soul (I Need You Home For Christmas)“

Für eine schöne, vorweihnachtliche Überraschung sorgt die legendäre Suzi Quatro!

Sogar im stark adrenalinbefeuerten Musikgeschäft ist es selten, ein Energiebündel und Talent wie Suzi Quatro zu finden. Die amerikanische Rocksängerin und Musikerin feiert seit mehr als 56 Jahren große Erfolge und tourt weiterhin rund um den Globus. 2019 veröffentlichte sie ihr von der Kritik gefeiertes aktuelles Album No Control!. Mit Hits wie Can The Can, 48 Crash, Devil Gate Drive, If You Can`t Give Me Love oder She`s In Love With You wurde sie in den Siebzigern zur Ikone, was sie bis in die Gegenwart hinein geblieben ist.

Doch in diesem Jahr ist alles anders!

Suzi Quatro: „Also, der Lockdown hatte gerade begonnen. Mein Sohn arbeitete im Studio jeden Tag an neuen Ideen für unser nächstes Album. Die perfekte Gelegenheit, da keiner von uns unterwegs war. Ich saß auf der Terrasse, entspannte mich und hörte durch die offene Studiotür diesen absolut wunderbaren Track. Eine Basslinie, ein spärlicher Gitarrenakkord und eine Schlagzeugbegleitung, es klang wie für mich maßgeschneidert. Ich rannte ins Studio und bat meinen Sohn, sofort ein Mikrofon für mich aufstellen. Ohne lange nachzudenken und ohne etwas aufzuschreiben, sang ich die ersten vier Zeilen des Songs genauso, wie sie am Ende geblieben sind. So etwas passiert, wenn man spürt, einen wirklich großen Song zu haben … und genau das spüren wir. Ich wünsche allen Frohe Weihnachten!”

Die Single ist ab heute erhältlich auf allen digitalen Plattformen: https://SuziQuatro.lnk.to/MyHeartAndSoul

Suzi Quatro live 2021:

30.04. Ulm – CCO Halle

09.05. Dessau – Anhalt Arena

10.05. Dresden – Kulturpalast

12.05. Wuppertal – Historische Stadthalle

14.05. Mönchengladbach – Red Box

17.05. Berlin – Friedrichstadtpalast

22.05. Siegen/Hilchenbach – KulturPur

23.05. Fulda – Esperantohalle

28.05. Stuttgart – Liederhalle

29.05. Friedrichshafen – Graf Zeppelin Haus

30.05. Augsburg – Kongress am Park

26.06. Neuleiningen – Burgsommer

01.08. Seebronn – Rock of Ages Festival

04.08. Monschau – Burg Monschau

14.08. Mülheim – Freilichtbühne

21.08. Rust – Europa Park

03.09. Cottbus – Stadthalle

04.09. Zwickau – Stadthalle

05.09. Dexheim – Kultur auf dem Hof

03.10. Neuruppin – Kulturkirche (ausverkauft)

30.10. Dillingen – Lokschuppen

06.11. Mannheim – Rosengarten

18.12. Leipzig-Arena

www.suziquatro.com

https://www.facebook.com/Suziquatrorocks

