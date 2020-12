Betrayal: veröffentlichen Single zum Song „Sovereign In Suffering“ aus der EP „War“

Betrayal erklären den Krieg und gehen mit einem neuen Song im Gepäck in den Kampf! Nach einem Line-Up Wechsel an der Gitarre fühlen sie sich bereit, neue Herausforderungen zu meistern, dazu bot sich jetzt die Veröffentlichung der EP War. Denn es wird nicht lange nur bei dieser EP bleiben, Betrayal kündigen jetzt schon ein vollwertiges Album an. Wann dies erscheinen wird, bleibt momentan aber noch ungewiss.

Was wir bereits wissen, ist, dass es nach vier Jahren so weit ist, dass das Album Infinite Circles einen kleinen Nachfolger bekommt! Betrayal haben auf verschiedenen Plattformen die neue EP War beworben. Der erste Song Sovereign in Sufferin wurde am 05.12.2020 veröffentlicht und in den nächsten Tagen werden noch zwei weitere Tracks folgen. Um genau zu sein, werden Riven am 10. Dezember und War am 15. Dezember veröffentlicht. War ist einer der neuen Tracks, die uns dann auf dem Album wieder begegnen werden, die anderen beiden Songs sind schon etwas älter und wurden für die EP War komplett neu aufgenommen.

Man merkt einen großen Fortschritt, im Vergleich zum vorherigen Album. Viel mehr Gewalt und Power wird hier verkörpert, was auch von einem genialen Mastering kommt. Die Jungs rund um Frontman Alex haben die EP sowie das kommende Album bei Unleash The Sound aufgenommen

Hier geht es zum offiziellen Video:

Quelle: facebook.com/BetrayalGER