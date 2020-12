Ricky Warwick: veröffentlicht neue Single „You Don’t Love Me“ (ft. Luke Morley von Thunder)

Am Freitag veröffentlichte Ricky Warwick die zweite Single aus When Life Was Hard And Fast, seinem ersten Studioalbum seit fünf Jahren (VÖ: 19.02.2021 bei Nuclear Blast). Der Song trägt den Namen You Don’t Love Me und enthält ein Gast-Gitarrensolo des unnachahmlichen Luke Morley (Thunder), der ebenfalls im zugehörigen Musikvideo auftaucht. Es ist ein direkter Song mit einer geradlinigen Thematik – dem allseits bekannten Gefühl, festzustellen, dass jemand nicht die Gefühle erwidert, die man für die- oder denjenigen empfindet.

Schaut euch das Video zu You Don’t Love Me hier an:

Über die neue Single sagt Ricky: „Was ist, wenn die Zuckerwatte von ‚Wolke 7‘ plötzlich bitter schmeckt? Luke Morley von Thunder demonstriert hier übrigens mal eben, warum die Erfindung der elektrischen Gitarre den Wendepunkt in der Kulturgeschichte des Abendlands dargestellt hat!!!“

Luke kommentiert: „Als Ricky mich gefragt hat, ob ich auf You Don’t Love Me spielen will, hab ich ihm den Gefallen natürlich gerne getan. Wir kennen uns seit 30 Jahren und es hat Spaß gemacht auf einem derart tollen Song von einem alten Kumpel und übrig gebliebenen Rock’n’Roll-Weggefährten dabei zu sein.“

Bei den Aufnahmen zum Album wurde Ricky von Robert Crane (Bass), Xavier Muriel (Drums) und Keith Nelson (Gitarre) unterstützt, außerdem gesellte sich eine ganze Reihe Special Guests dazu, darunter Def Leppard’s Joe Elliott, Andy Taylor (Ex-Duran Duran), Luke Morley (Thunder), Dizzy Reed von den unsterblichen Guns n’ Roses und sogar Rickys Tochter Pepper. Keith hat das Album auch produziert, zuletzt arbeitete er mit Buckcherry, Blackberry Smoke und Alice Cooper. Keith berichtet, Ricky sei „eine wahre Rock’n’Roll-Seele. Er hat unglaubliche Geschichten zu erzählen und eine ganz eigene Art, sie zu vermitteln. Es war mir eine Ehre, von ihm gebeten zu werden, mich ihm anzuschließen und zu diesem Album beizutragen“.

When Life Was Hard And Fast

1. When Life Was Hard And Fast

2. You Don’t Love Me

3. I’d Rather Be Hit

4. Gunslinger

5. Never Corner A Rat

6. Time Don’t Seem To Matter

7. Fighting Heart

8. I Don’t Feel At Home

9. Still Alive

10. Clown Of Misery

11. You’re My Rock N Roll

When Life Was Hard And Fast ist in diesen physischen Formaten erhältlich:

– CD Jewelcase

– 2CD Digipak (inkl. Cover-Album „Stairwell Troubadour“ als Bonus)

– Schwarze LP

– Rote LP

– „Arctic Pearl“ farbige LP

– Kassette (limitiert auf 100)

Stairwell Troubadour Tracklist

1. You Spin Me round (Like A Record) (Dead Or Alive cover)

2. Ooops!…I Did It Again (Britney Spears cover)

3. Summertime Blues (Eddie Cochran cover)

4. 1000 Dollar Car (Bottle Rockets cover)

5. Cocaine Blues (Johnny Cash cover)

6. I Don’t Want To Grow Up (Ramones cover)

7. I Fought The Law (The Clash cover)

8. Burning Love (Elvis Presley cover)

9. Jesus Loves You…But I Don’t (The Almighty cover)

10. Wrathchild (Iron Maiden cover)

Ricky und seine Band The Fighting Hearts haben für April/Mai 2021 die folgende UK-Tour angekündigt:

28 April 2021: Cambridge Junction*

29 April 2021: Norwich The Waterfront*

30 April 2021: Bedford Esquires*

1 May 2021: Swansea Patti Pavilion – Sound Bay Festival*^

2 May 2021: London O2 Academy Islington*

4 May 2021: Newcastle University Students Union^

5 May 2021: Glasgow The Garage G2^

6 May 2021: Belfast Limelight 2

7 May 2021: Manchester Club Academy^

8 May 2021: Carlisle The Brickyard^

9 May 2021: Buckley The Tivoli^

12 May 2021: Reading Sub 89*

13 May 2021: Wolverhampton KK’s Steel Mill*

14 May 2021: Blackpool The Waterloo – Massive Weekend (Ricky Solo Acoustic)

15 May 2021: Blackpool The Waterloo – Massive Weekend *^

16 May 2021: Leeds Warehouse^

19 May 2021: Bournemouth Madding Crowd^

20 May 2021: Nottingham Rescue Rooms^

21 May 2021: Lincoln Call Of The Wild Festival

Special Guests sind bei allen Dates (außer Belfast, Blackpool & Lincoln) The Virginmarys.

Zusätzlich The Howling Tides bei allen Shows mit (*) und Anchor Lane bei allen Shows mit (^)

Tickets sind ab sofort bei den Ticketschaltern & Websites der der Venues, sowie bei den üblichen Vorverkausstellen zu haben.

Ricky Warwick im Netz:

https://www.facebook.com/rickywarwickofficial/

https://www.rickywarwick.com/