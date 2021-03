Die Death Metaller von Coiled Around Thy Spine veröffentlichten jüngst den Song Back To The Dark Dimension. Der Song stammt vom kommenden Album From The Ashes, welches Mitte Mai erscheinen soll. Sehr gerne halten wir euch auf dem Laufenden. Den Visualizer zum Track Back To The Dark Dimension könnt ihr hier hören und sehen:

Zum Album:

Quelle: Coiled Around The Spine