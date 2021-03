Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Helloween, Candlemass, Rage, Gaerea u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

King Crimson – Starless And Bible Black

Artist: King Crimson

Herkunft: England

Song: Starless And Bible Black

Album: Starless And The Bible Black

Genre: Progressive Rock

Veröffentlichung: 1974

Spielzeit: 9:11 Minuten

Link: https://www.facebook.com/kingcrimsonofficial/

Iced Earth – Damien

Artist: Iced Earth

Herkunft: USA

Song: Damien

Album: Horror Show

Genre: Power Metal, Heavy Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 9:12 Minuten

Link: http://icedearth.com

Helloween – I Believe

Artist: Helloween

Herkunft: Deutschland

Song: I Believe

Album: Chameleon

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 9:12 Minuten

Link: https://www.helloween.org

Wolfen – Under The Blue Sky

Artist: Wolfen

Herkunft: Deutschland

Song: Under The Blue Sky

Album: Don’t Trust The White

Genre: Power Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 9:12 Minuten

Link: https://www.wolfen-metal.de

Candlemass – Demon’s Gate

Artist: Candlemass

Herkunft: Schweden

Song: Demon’s Gate

Album: Epicus Doomicus Metallicus

Genre: Epic Doom Metal

Veröffentlichung: 1986

Spielzeit: 9:12 Minuten

Link: https://candlemass.se

Shadow Gallery – Darktown

Artist: Shadow Gallery

Herkunft: USA

Song: Darktown

Album: Shadow Gallery

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 9:12 Minuten

Link: https://www.facebook.com/OfficialShadowGallery/

Stratovarius – Fright Night

Artist: Stratovarius

Herkunft: Finnland

Song: Fright Night

Album: Fright Night

Genre: Melodic Power Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 9:13 Minuten

Link: http://www.stratovarius.com/pages/home.php

Vanguard – Black No 1

Artist: Vanguard

Herkunft: Finnland

Song: Black No 1 (Type O Negative Cover)

Album: Hydralchemy

Genre: Symphonic Gothic Metal, Dark Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 9:13 Minuten

Link: https://www.facebook.com/vanguardfinland/?ref=page_internal

Neil Young And Crazy Horse- Down By The River

Artist: Neil Young And Crazy Horse

Herkunft: Kanada

Song: Down By The River

Album: Everybody Knows This Is Nowhere

Genre: Rock, Grunge, Country, Folk Rock

Veröffentlichung: 1969

Spielzeit: 9:13 Minuten

Link: https://www.neil-young.info/diskografie/neils-bands.html

Trapt – New Beginning

Artist: Trapt

Herkunft: USA

Song: New Beginning

Album: Trapt

Genre: Alternative Rock, Post Grunge

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 9:13 Minuten

Link: https://www.trapt.com

Rage – Without A Trace

Artist: Rage

Herkunft: Deutschland

Song: Without A Trace

Album: Secrets In A Weird World

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 9:13 Minuten

Link: https://www.rage-official.com

Black Rebel Motorcycle Club – American X

Artist: Black Rebel Motorcycle Club

Herkunft: USA

Song: American X

Album: Baby 81

Genre: Alternative Rock

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 9:13 Minuten

Link: http://www.blackrebelmotorcycleclub.com

Funeral – Pendulum

Artist: Funeral

Herkunft: Norwegen

Song: Pendulum

Album: From These Wounds

Genre: Funeral Doom Metal, Death Metal, Gothic Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 9:13 Minuten

Link: https://www.facebook.com/funeralnorway/

Axel Rudi Pell – Magic

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: Magic

Album: Magic

Genre: Hard Rock, Heavy Metal, Power Metal, Melodic Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 9:13 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Steppenwolf – For Ladies Only

Artist: Steppenwolf

Herkunft: USA/Kanada

Song: For Ladies Only

Album: For Ladies Only

Genre: Rock, Hard Rock, Psychedelic Rock

Veröffentlichung: 1971

Spielzeit: 9:13 Minuten

Link: https://www.facebook.com/steppenwolfmusic/

Megadeth – When

Artist: Megadeth

Herkunft: USA

Song: When

Album: The World Needs A Hero

Genre: Speed Metal, Thrash Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 9:14 Minuten

Link: https://megadeth.com

Domine – The Lady Of Shalott

Artist: Domine

Herkunft: Italien

Song: The Lady Of Shalott

Album: Ancient Spirit Rising

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 9:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/domineofficial

Opeth – Serenity Painted Death

Artist: Opeth

Herkunft: Schweden

Song: Serenity Painted Death

Album: Still Life

Genre: Progressive Death Metal, Progressive Metal, Progressive Rock, Retro Prog

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 9:14 Minuten

Link: http://www.opeth.com

Avenged Sevenfold – Strength Of The World

Artist: Avenged Sevenfold

Herkunft: USA

Song: Strength Of The World

Album: City Of Evil

Genre: Alternative Metal, Heavy Metal, Metalcore, Hard Rock

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 9:14 Minuten

Link: https://avengedsevenfold.com

Gaerea – Conspiranoia

Artist: Gaerea

Herkunft: Portugal

Song: Conspiranoia

Album: Limbo

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 9:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/gaerea/

