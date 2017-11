Die kanadischen Hardcore/Punk-Koryphäen Comeback Kid befinden sich derzeit auf Europatour, um ihr aktuelles Werk Outsider, das im September über Nuclear Blast veröffentlicht wurde, auf den hiesigen Bühnen vorzustellen. Doch bereits heute kann die Truppe weitere Europashows für 2018 bekanntgeben: So wird die Band im April als Teil der Impericon Festivals durch die Lande ziehen und dabei u.a. mit Heaven Shall Burn, Eskimo Callboy und Silverstein auf der Bühne stehen. Weitere Details gibt es unten.

Impericon Festivals 2018

20.04. A Wien – Arena

21.04. D Oberhausen – Turbinenhalle

22.04. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

27.04. D München – Backstage

28.04. D Leipzig – Messe

Weitere Comeback Kid-Termine:

w/ Every Time I Die, Knocked Loose, Higher Power

21.11. D Berlin – SO36

22.11. D Hamburg – Markthalle

23.11. NL Utrecht – De Helling *AUSVERKAUFT*

w/ Every Time I Die, Knocked Loose, Higher Power

24.11. UK London – Koko

25.11. UK Brighton – Concorde 2

26.11. UK Bristol – Bierkeller

27.11. UK Birmingham – o2 Institute 2

28.11. UK Manchester – Academy 2

w/ Knocked Loose, Higher Power

29.11. F Paris – Gibus

30.11. CH Aarau – Kiff

01.12. A Wien – Flex

02.12. H Budapest – Akvarium

03.12. CZ Prag – Futurum

18.01. GR Athen – Gagarin 205

19.01. GR Thessaloniki – Principal Club Theater

20.01. BG Sofia – Mixtape5

21.01. RO Brasov – Rockstadt

22.01. RO Cluj-Napoca – Form Space

23.01. SRB Belgrad – Dom Omladine

24.01. BIH Sarajevo – Underground

25.01. HR Zagreb – KSET

26.01. I Rom – Traffic Club

27.01. I Pinarella Di Cervia – Rockplanet

w/ Nasty

28.01. CH Monthey – Pont Rouge

29.01. F Montpellier – Secret Place

30.01. E Barcelona – Razzmatazz 2

31.01. E Bilbao – Kafe Antzokia

01.02. E Madrid – Caracol

02.02. E A Coruña – Playa Club

03.02. P Porto – Hard Club

04.02. P Lissabon – RCA Club

