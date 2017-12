Convoy - RipTide

Fazit: Mittlerweile wundere ich mich ja schon gar nicht mehr über die vielen versierten Musiker, die sich überall auf der Welt zusammenfinden, um gemeinsam ihrer Leidenschaft nachzugehen. So manches Mal muss ich während der sehr unterhaltsamen 35 Minuten an den Gitarrenvirtuosen Adrian Weiss denken, aber auch frühe Werke von Symphony X kommen mir ab und zu in den Sinn, nur halt ohne Gesang. Den können Convoy auch in Zukunft gern weglassen und sich die weitere Suche nach einem Sänger ersparen, denn die Songs funktionieren instrumental richtig gut. Insbesondere Fans der metallischen Gitarrenklänge werden jedenfalls gut bedient, aber auch alle anderen dürfen gern mal reinhören.



Anspieltipps: Flight MH370, Caravan und Truckdriver