Corvus Corax: haben dritte Single „Béowulf Is Mín Nama“ aus kommendem Album veröffentlicht

Dank des immer noch andauernden Corona-Lockdowns haben wir eine Weile nichts von den Mittelalter-Rockern Corvus Corax gehört, doch die Kolkraben waren natürlich nicht untätig und so gibt es nun mit einer überlieferten Wikingergeschichte Neues aus dem Hause Castus & Co.

Dass die ostdeutsche Band erstmals in der über 30-jährigen Bandgeschichte mit Era Metallum ein Metalalbum in der Hinterhand hat, ist längst kein Geheimnis mehr, schließlich wurden mit Ragnarök und Yggdrasill bereits zwei Songs ausgekoppelt. Mit ihrem aktuellen Projekt bringen die Spielleute das zusammen, was vielleicht schon immer zusammengehört hat, die Epik von Corvus Corax und die Kraft des Metals. So abwegig ist das tatsächlich nicht, denn immerhin haben die Raben mit Norbert „Norri“ Drescher einen Mann in ihren Reihen, der von 1988 bis 2001 hinter der Schießbude der Berliner Technical Thrash Metal Band Depressive Age saß. Zudem hat man sich mit dem aktuellen Kreator Gitarristen Sami Yli-Sirniö den richtigen Mann für die mittelalterlichen Stromgitarren gesichert.

Era Metallum war bereits für den 4. September 2020 angekündigt, doch da es seit einem Jahr nicht möglich ist, das neue Material live zu präsentieren, musste die Veröffentlichung verschoben werden. Stattdessen gibt es nun mit Béowulf Is Mín Nama den dritten Vorboten zum Metal & Poesie-Projekt Era Metallum auf die Ohren. Live bei den Konzerten von Corvus Corax schon lange ein Highlight, wird der Dauerbrenner in einem neuen Gewand mit runtergestimmten Gitarren und einem schnellen, treibenden Schlagzeug präsentiert. Die punkig angehauchte Energie-Nummer erzählt die überlieferte Geschichte von Beowulf (Bienenwolf, Bienenbär), einem Wikinger-Krieger und späteren König der Gauten, der – so die Sage- für den dänischen König Hrothgar das Monster Grendel besiegte – natürlich in der Originalsprache Altsächsisch. Hätten die Wikinger damals schon Stromgitarren gehabt, so wäre die Sage wohl wahrscheinlich genau so vertont und überliefert worden.

Hier geht es zum Spotify-Stream von Béowulf Is Mín Nama:

Den Corona-Lockdown nutzten die metallischen Spielleute zudem, um ein einmaliges self-made-animiertes Video mit bandeigens gezeichneten Figuren zu produzieren, das zwischen historischen Zeichnungen und Zeichentrickfilmen wie z.B. Wickie Und Die Starken Männer changiert und uns die Erzählung von Beowulf zwinkernd vor Augen führt. Sobald das Video veröffentlicht wird, werdet ihr es hier bei uns zu sehen bekommen.

Auch wenn sich die Album-Veröffentlichung Corona-bedingt etwas verzögert, so hat die Era Metallum bei Corvus Corax längst begonnen.

Des Weiteren soll Anfang April das Corvus Corax-Hörspiel Die Maske Des Roten Todes nach einer Erzählung von Edgar Allan Poe erscheinen. Auch sind derzeit wieder erste Live-Aktivitäten nach dem Lockdown in Form von Oster/Frühlingsmarkt und Fortsetzung der Lübarser Hofkultur in der Planung. Weitere Infos dazu in Kürze.