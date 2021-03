Korn: kündigen Streamingevent „Korn: Monumental“ an

Korn laden Fans auf aller Welt ein, am 24. April 2021 an einem Streaming-Event teilzuhaben, das die Band aus dem Stranger Things: The Drive-Into Experience in Los Angeles live in die ganze Welt überträgt. Los geht es an besagtem Samstag ab 22:00 Uhr deutscher Zeit, Tickets sind ab sofort im VVK unter http://www.KornLive.com erhältlich. Wer bis Samstag, den 27. März 2021 sein Ticket kauft, erhält einen Frühbucherrabatt. Man kann außerdem Bundles und V.I.P.-Erlebnisse erwerben, darunter exklusives Merchandise, signierte Poster in limitierter Auflage und ein virtuelles Meet & Greet mit der Band. Korn: Monumental wird im Anschluss an die Live-Übertragung für 72 Stunden als Stream verfügbar sein.

Da Korn aufgrund der Covid-19-Pandemie mit ihrem letzten Album The Nothing nicht auf große Tour gehen konnten, werden bei dem Livestream ausgewählte Tracks des Albums ihre Live-Premiere feiern. Daneben verspricht die Band selten gespielte Tracks und Klassiker aus ihrem Katalog. Korn-Sänger Jonathan Davis kommentiert: „Wir hoffen, dass ihr mit uns an diesem Erlebnis teilhabt. Auch wenn es das echte Live-Erlebnis nicht ersetzen kann, wollen wir euch trotzdem großartige Musik und eine unterhaltsame Show bieten.“

Quelle: Head Of PR