Jeris Johnson: veröffentlicht Musikvideo zu neuer Single “My Sword”

Jeris Johnson veröffentlicht das Musikvideo zu My Sword. Das Video ergänzt einen elektrischen Mix aus Video Schnipseln und Musiktracks.

Erst letzte Woche enthüllte der aufstrebende Star Can You Feel My Heart mit Bring Me The Horizon und das Musikvideo zu Under. Can You Feel My Heart kann hier angehört werden und das Musikvideo zu Under kann hier angesehen werden:

Die Veröffentlichung erfolgt auch nach Jeris Johnsons Debüt-EP My Sword. Mit sechs herausragenden Songs von roher Energie, grobkörnigen Melodien und entschuldigungslosen Emotionen zementiert sich Jeris als One-to-Watch, während er Genres neu definiert, Grenzen überschreitet und eine ganz neue Schallwelle erzeugt. Johnson, der als „Future Grunge“ bezeichnet wird, betritt mit den Konstruktionen seines eigenen Genres bereits Neuland.

Vor nur wenigen Monaten hat Jeris den Bring Me The Horizon-Track auf TikTok überarbeitet. Mit einem erhöhten Tempo, Originaltexten und Jeris charakteristischem Gesangsvermögen fand der Remix schnell seinen Weg zu Oliver Skyes von Bring Me The Horizon. Zuvor veröffentlichte der mutige und aufstrebende Künstler kürzlich Last Resort (Reloaded) mit Papa Roach. Jeris Johnson & Papa Roach feierten das 20-jährige Jubiläum des zertifizierten Triple-Platin-Hits Last Resort und schlossen sich zusammen, um einem legendären Track neues Leben einzuhauchen, der schnell auf Platz 1 der Rock iTunes Charts und der Billboard Hard Rock Charts gelangte. Jeris und Jacoby bringen ihre spürbare Energie und ihren dynamischen Schall mit, da sie eine unbestreitbare Fähigkeit beweisen, eine Menge zu vereinen, sei es durch die kollektiven Bildschirme der Quarantäne oder durch die hoffnungsvolle Vorstellung der Tage, an denen wir einmal in einer Menge herumspringen können.

Mit einem frommen Kult auf TikTok nahm Jeris nach dem Erfolg von Damn!, das Platz 19 in den Shazam-Charts erreichte und in Spotifys US Viral Charts aufgenommen wurde, auf der Plattform Fahrt auf.

Als Jeris die Überarbeitung klassischer Tracks perfektionierte, sein Trap-Flair auf ikonische Hits legte und Millionen von Ansichten sammelte, erregte er die Augen und Ohren der von der Kritik gefeierten Gruppen selbst. Jeris beweist die Kraft von TikTok und verfügt nun über Co-Signs der renommierten Gruppe Papa Roach, Chad Kroeger von Nickelback und Bring Me The Horizon.

Jeris Johnsons Soziale Netzwerke:

Quelle: Motion Agency