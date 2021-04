Moonspell: kündigen UK-Tourdaten mit Paradise Lost an und veröffentlichen Livevideo

Die portugiesischen Dark Metal-Giganten Moonspell, die gerade ihr hochgelobtes 13. Studioalbum Hermitage via Napalm Records veröffentlicht haben, haben angekündigt, dass sie Paradise Lost auf deren UK-Tour im kommenden Jahr begleiten werden. Während die Band darauf wartet, dass man wieder Liveshows spielen kann, gibt es wahrscheinlich keinen besseren Weg, um ein dreißigjähriges Bandjubiläum, wie das von Moonspell, zu feiern, während man im nächsten Jahr unterwegs ist.

Nach den beiden letzten Veröffentlichungen, Paradise Losts Magnum Opus Obsidian aus Mai 2020 und Moonspells außergewöhnliches Epos Hermitage, sieht man im Februar 2022 dieses hochkarätige Bandpaket mit ihren Meisterwerken live auf der Bühne. Heute haben die britischen Gothic Metal Legenden ihre Obisidian Moon Tour angekündigt, mit ihren langjährigen Freunden, den portugiesischen Gothic Metal Titanen Moonspell als Special Guest.

Paradise Lost Frontmann Nick Holmes sagt: „Wir freuen uns darauf, wieder eine komplette UK-Tour zu machen und lang erwartete Shows zu Obsidian zu spielen. Und wer wäre besser geeignet, uns auf diesem Ritt zu begleiten als unsere alten Freunde aus Portugal, Moonspell? Danke an alle für euren kontinuierlichen Support während dieser verrückten Zeiten. Wir freuen uns darauf, euch wiederzusehen. Bis dahin, stay safe und bleibt gesund. Cheers, x!“

Fernando Ribeiro von Moonspell fügt hinzu: „Wir könnten uns keinen besseren Weg vorstellen, um wieder auf Tour zu gehen, als unsere Kräfte mit den mächtigen Paradise Lost zu bündeln. Eine Band, zu der wir immer aufgeschaut haben, und die uns dabei geholfen haben, unsere eigene Existenz als Band zu gründen.“

Um die anstehenden Tourpläne zu feiern, zu denen bald noch viele Termine in Europa dazukommen, haben Moonspell gerade ein Livevideo ihrer Show im Dezember 2020 im Pavilhão Rosa Mota – Super Bock Arena – in Porto, Portugal veröffentlicht. Lasst euch in die perfekte Stimmung für dieses Killer-Live-Package versetzen, die in 2022 auf die Bühnen zurückkehren. Von ihrem letzten Album Hermitage gibt es hier das Video zu The Greater Good:

