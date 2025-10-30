Moonspell: präsentieren überwältigende Live-Version von „Extinct“ mit dem Orquestra Sinfonietta De Lisboa

Moonspell haben ihre erste symphonische Orchestervorstellung mit dem Titel Opus Diabolicum in der MEO Arena in Lissabon, der Hauptstadt Portugals, gegeben. Die Band schrieb Geschichte bei diesem unvergesslichen Live-Event und fügte sowohl der portugiesischen Metal-Musik als auch ihrem eigenen Erbe ein weiteres großartiges Kapitel hinzu. Sie präsentierten ihre Klassiker sowie das bombastische Album 1755 in einer einmaligen, exklusiven Show, die die größte Produktion ihrer bisherigen Laufbahn darstellt. Die kraftvolle, metallische Energie der Dark-Metal-Pioniere traf auf die klassische Größe des 45-köpfigen Orquestra Sinfonietta De Lisboa, einem der besten Orchester Portugals, unter der Leitung von Maestro Vasco Pearce de Azevedo.

Nun, ein Jahr später, kann dieses monumentale Ereignis jederzeit von euch erlebt werden. Es wird in DVD/Blu-ray, 2 CD, schwarzem und farbigem Vinyl sowie digitalen Formaten erhältlich sein und erscheint am Freitag, dem 31. Oktober, über Napalm Records.

Um die Wartezeit zu verkürzen, präsentieren die Dark Metal-Pioniere heute ein beeindruckendes Live-Video zu Extinct, dem hymnischen Titeltrack aus dem ikonischen Studioalbum von 2015. Die orchestralen Arrangements verleihen der apokalyptischen Schönheit des Songs neue Tiefe, während die eindringlichen Vocals von Fernando Ribeiro erschreckend neue Höhen erreichen. Seht euch das Video hier an:

Frontmann Fernando Ribeiro kommentiert: „Extinct was quite a landmark for us and helped us to shake off some of the heavy legacy of our early albums, something very needed by the band. It was certainly celebrated by our wolfpack all around the world and created new anthems live, and fresh memories. No wonder we picked up some of it and gave it the “orchestral treatment” as in the original songs we’d already recorded with a The Mumim Sezler string group, from Turkey. It was challenging for the musicians to recreate that oriental flair, but in the end it all came together and it sounds powerful and tasteful. With Opus Diabolicum, we wanted to bring together the power of heavy metal and the magnitude of orchestral, without sweetening the deal or watering it down for gentle ears. This is Moonspell full force, backed by an orchestra. Enjoy it, thanks for sharing, and stay tuned for our new album next year!“

Mehr Informationen zu Moonspell und ihrem kommenden Album Opus Diabolicum findet ihr hier:

