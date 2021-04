Agenda – Maverick (EP)

Fazit

Die neue EP von Agenda ist gut geworden. Dem Hörer werden hier viele Facetten der Genres vorgelegt, die in dem Sound der Band gut verschmelzen. Ob stonerlastige Parts oder aber klassischer Heavy Metal Sound mit einem Übergang in Thrash Metal Parts. Hier gibt es so einiges. Die Abwechslung ist alleine schon durch den oben genannten Faktor ordentlich vorhanden, aber sehr überzeugt hat mich der dritte Titel, die Ballade It's All 'Bout Love, die überrascht. Mit neuem Sänger an Bord kann aus der Band so einiges werden, für mich persönlich gibt es dennoch etwas Luft nach oben und Maverick ist nach meinem Geschmack guter Durchschnitt. Bei Agenda sollten auf jeden Fall beide Ohren riskiert werden. Weiter so.



Anspieltipps: Crucified And Gone, It's All 'Bout Love und Whiskey On Ice