Vor einigen Wochen hatten wir Sie/Dich mit einer Pressemeldung der Firmen Craft Recordings und Universal Music über die Veröffentlichung eines neuen Musikvideos von Creedence Clearwater Revival anlässlich des 50-jährigen Bandjubiläums informiert. Mit ihrem 1968 erschienen selbstbetitelten Debütalbum legten CCR den Grundstein zu einem der beeindruckendsten musikalischen Gesamtwerke, das in einem Zeitraum von nur vier Jahren (1968-1972) entstand. In dieser kurzen Zeit feierten Creedence Clearwater Revival enorme Erfolge, bewahrten sich aber immer ihren ehrlichen und erdigen Sound. Songs wie zum Beispiel „Bad Moon Rising„, „Down on the Corner„, „Have You Ever Seen The Rain„, „Proud Mary“ oder „I Put A Spell On You“ avancierten zu Classic Rock-Klassiker.

Nun veröffentlichte die Band gleich drei neu restaurierte Videos.

Kommentare

Kommentare