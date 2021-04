Cryptex: planen Jubiläums-Edition des ersten Albums „Good Morning, How Did You Live“ als Doppel Vinyl Release

Die Band hat einen Plan und erklärt dazu:

„Die Cryptex 10th Anniversary Edition unseres ersten Albums Good Morning, How Did You Live als Doppel Vinyl Release? Mit einem geheimen, 8 minütigen Bonustrack?

Die Zeiten sind kompliziert, doch unsere Musik, unsere Kunst und unser Tatendrang ist stark! Dies bedeutet, dass wir mit euch und für euch etwas ganz besonderes umsetzen wollen!

Hier ist der Plan:

Unser erfolgreiches, heiß geliebtes Debütalbum, soll 10 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung, zum ersten und einzige male in Form einer besonderen Doppel Vinyl erscheinen.

180g farbiges Vinyl, hand numeriert, von allen Bandmitgliedern signiert, Re-Mastered mit einem gefalteten Poster in der Seitentasche, sowie einem ganz speziellen und geheimen, 8 minütigen Bonustrack!

Weltweit auf 500 Exemplare begrenzt!

Wir wollen in dieser Sache unabhängig bleiben und die volle Kontrolle, möglichst weit weg von den üblichen, desolaten Gesetzmäßigkeiten der schwerfälligen Musikindustrie, über die Qualität und die Produktion haben. Da uns unsere Musik und der damit verbundene, sehr hohe Qualitätsanspruch extrem wichtig sind, ist dies der einzig mögliche und auch richtige Weg. Für uns und letztlich vor allem für die Fans!

Die Krux:

Eine so hochwertige Produktion macht nur Sinn, wenn ein gewisses, dafür vorgesehenes Polster angefüttert werden kann! Demnach können wir erst ab 100 eingegangenen Vorbestellungen in unserem Shop in die Produktion und letztlich in den Vertrieb gehen!

Wer aktiv seinen Teil bei der Realisation beitragen und das Vorhaben unterstützen will, sollte hier vorbestellen.

Die besten Grüße und bleibt gesund!

– Simon Moskon, Andrè Mertens & Marc Andrejkovits“