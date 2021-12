Cryptex – Good Morning, How Did You Live (Re-Release auf Vinyl)

Zu Weihnachten gerade rechtzeitig ein Review zu einem Re-Release. Cryptex nennt sich die Band, die bereits im Oktober ihr Debüt Good Morning, How Did You Live aus dem Jahre 2011 als 10th Anniversary Edition erstmalig auf Vinyl veröffentlicht hat.

Cryptex kommen aus dem Raum Salzgitter / Hannover und gründeten sich 2008. Drei Jahre später folgte das nun wiederveröffentlichte Debüt Good Morning, How Did You Live, welches nun auch auf Vinyl das Licht der Welt erblickt hat. Die Auflage des farbigen Vinyls beträgt 500 Stück. 250 davon sind über das Bandcamp und weitere 250 über EMP exklusiv zu beziehen.

Von der ursprünglichen Bandbesetzung Simon Moskon (Gesang, Piano, Bass), Ramón Fleig (Schlagzeug, Gesang) und Martin Linke (Gitarre, Gesang), die das Album einspielte, ist heute nur noch Simon Moskon, der als Mastermind der Band gilt, übrig geblieben. Cryptex sind zudem nun zu einem Quartett gewachsen. Nach Veröffentlichung des Debüts folgten Live Supports unter anderem von Pain Of Salvation, Threshold und Alice Cooper.

Mastermind Simon Moskon wollte mit diesem Album laut eigener Aussage ein möglichst facettenreiches und genreübergreifendes Album veröffentlichen und einen frischen und neuen Sound kreieren. Das Album ist Mix aus Rock, Alternative, Folk, Prog und Art Rock. Aus meiner Sicht befinden sich auf Good Morning, How Did You Live ein paar klasse Nummern, die jedoch immer wieder gerade dann, wenn es spannend wird, von bedeutungslosen Songs erbarmungslos eingeholt werden. So wird Good Morning, How Did You Live eindeutig zu einem Groundhog Day. Aus meiner Sicht fehlt eine wirklich klare Orientierung. Zudem versucht man, so glaube ich jedenfalls, insgesamt zu sehr massentauglich zu sein. Insgesamt tut das Material auf dem Album keinem weh, kann mich jedoch nicht wirklich überzeugen.

