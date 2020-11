Daddy’s Best Kid: veröffentlichen Metal Cover vom Sommerhit „Never Let Me Down“

Um einen Song kam dieses Jahr wohl wirklich niemand herum: Never Let Me Down vom Produzentenduo Vize und Sänger Tom Gregory. Der seit Mai in den Top 100 Charts präsente Track blieb sicher nicht nur uns noch wochenlang als Ohrwurm im Kopf

Jetzt hat sich die fünfköpfige Post-Hardcore Band Daddy’s Best Kid an einem Cover der härteren Gangart versucht. Die Ohrwurmqualitäten des Originals werden durch kraftvolle Shouts, treibende Riffs und groovendem Schlagzeug in ein völlig anderes Genre gehoben. Auch mit dem dazugehörigen Musikvideo beweist die Band Kreativität und performt den Song aus der POV Perspektive mit an ihren Körpern und sogar dem Mikrofon montierten GoPro Kameras.

„Freunde von Metal Coverversionen im Fahrwasser von Punk Goes Pop sollten definitiv reinschauen!„, so die Band.