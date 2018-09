Der Berliner Dezember wird finster! Zumindest am Wochenende des 14. und 15.12.2018. Denn dort findet zum vierten Mal das De Mortem Et Diabolum statt. Inzwischen wurde das komplette Billing bekannt gegeben und durch Necros Christos und dem portugiesischen Geheimtipp Gaerea vervollständigt. Zudem beweist das Festival erneut ein feines Gespür für hochwertige und nicht in aller Regelmäßigkeit auf Festivalbühnen anzutreffende Acts. Neben den bereits genannten werden unter anderem Darkened Nocturn Slaughtercult, Svartidauđi, Misþyrming und Blaze Of Perdition auf der Bühne des Columbia Theaters stehen.

Tickets sind nach wie vor im Vorverkauf erhältlich:

Hard-Tickets: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/Hardticket/de-mortem-et-diabolum-vol-iv-eticket-fuer-68-00-4043.html

E-Tickets: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/eTicket/de-mortem-et-diabolum-vol-iv-eticket-fuer-68-00.html

Auch für Anreisende aus anderen Städten oder Ländern ist gesorgt. Noch gibt es limitierte Combi-Tickets, die beim Kauf einen Schlafplatz mit inbegriffen haben. Die verschiedenen Varianten gibt es hier: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/eTicket/dmed-tickets-2018-uen-im-metropol-hostel.html

Die Tagesaufteilung wird zeitnah, die finale Running Order im November bekannt gegeben.

Alle weiteren Informationen findet ihr hier:

De Mortem Et Diabolum auf Facebook

De Mortem Et Diabolum Eventseite auf Facebook

