“Eine grandiose Box für Old School Vinyl Freunde und Die Hard Fans!“

Artist: Running Wild

Herkunft: Hamburg, Deutschland

Album: Pieces Of Eight Limited Edition Boxset – Singles, Live und Raritäten 1984 – 1994 von BMG/Noise

Genre: Heavy Metal

Release: 28.09.2018

Label: BMG, Sanctuary Group Ltd, Noise Records

Link: http://www.running-wild.net/

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang – Rolf „Rock ’n’ Rolf“ Kasparek

Gitarre – Peter Jordan

Bassgitarre – Ole Hempelmann

Schlagzeug – Michael Wolpers

Inhalt:

Victim Of States Power CD EP (1984) Wild Animal CD EP (1989) Bad To The Bone CD EP (1989) Little Big Horn CD EP (1991 Lead Or Gold CD EP (1992) The First Years Of Piracy CD album (1991) Ready For Boarding 2x gold LP (1988) Collectable Piece Of Eight Coin Exklusive 90cm x 60cm Poster

Manchmal braucht man etwas, bis man mit einer Formation warm wird oder sie gar lieben lernt. Bei mir kam das bereits ein paar Mal vor, doch bis vor wenigen Monaten konnte ich mit Running Wild nicht viel anfangen. Gut, Under Jolly Roger war mir natürlich ein Begriff, dann hörte es aber auch schon auf. Nie live gesehen und Alben im Player Fehlanzeige. Mit diesem Defizit räumte vor zwei Jahren Riding The Storm – The Very Best Of The Noise Years 1983-1995 auf, zum Glück! Es folgte das aktuelle Studioalbum Rapid Foray aus August 2018, während die Wiederveröffentlichung der neun Noise Records Alben im Jahr 2017 alle Lücken geschlossen hat. Da kommt diesen Sommer die Nachricht von der Pieces Of Eight Limited Edition Boxset – Singles, Live und Raritäten 1984 – 1994 von BMG/Noise. Wow, was für eine Box! Wenn man sie in den Händen hält, wird das Ausmaß erst einmal bewusst, was da Ende September auf alle Fans zurollt.

Der Inhalt von Pieces Of Eight Limited Edition Boxset – Singles, Live und Raritäten 1984 – 1994 spricht Bände. Für Vinyl-Liebhaber gibt es das Highlight in Form der Expanded-Doppel-Gold-Vinylversion ihres ersten Livealbums Ready For Boarding. Wie ich finde, das Herzstück der ganzen Veröffentlichung. Eine coole Spielerei ist die Münze inklusive Aufbewahrungsbeutel oder das Poster der Band. Das ist natürlich noch nicht alles, es warten die fünf EP`s Victim Of States Power CD aus dem Jahre 1984, Wild Animal und Bad To The Bone von 1989, sowie Little Big Horn von 1991 und Lead Or Gold, welches ein Jahr später veröffentlicht wurde. Zusätzlich auf CD das Album The First Years Of Piracy. Zusammengefasst umfasst Pieces Of Eight Limited Edition Boxset – Singles, Live und Raritäten 1984 – 1994 eine Doppel Vinyl und sechs CD´s + Bonusmaterial der Piece-Of-Eight-Münze und ein doppelseitiges Poster mit dem klassischen Line-Up von Running Wild.

Besucher des Wacken Open Air konnten dort die limitierte Box exklusiv fast zwei Monate früher erwerben und unterschreiben lassen, eine klasse Aktion der Männer um Rolf „Rock ’n’ Rolf“ Kasparek, die den Fans ordentlich was bieten wollen. Den Preis der Box kann man ebenfalls als fair bezeichnen, mit etwas über 50 Euro alles andere als zu teuer. Wenn ihr schon ein Exemplar sichern möchtet, dann wartet nicht zu lange! Den Vorbestell-Link findet ihr direkt hier: https://runningwildband.lnk.to/PiecesOfEight

Running Wild - Pieces Of Eight Limited Edition Boxset – Singles, Live und Raritäten 1984 – 1994 von BMG/Noise Fazit: Der kleine Videotrailer zur Produktion spricht im Prinzip mehr als meine Sätze in den letzten Zeilen, die ihr gerade gelesen habt. Für Fans der Band ein Muss, ohne Frage! Trotzdem muss man natürlich schauen, was bekommt man für welchen Kurs geboten, und da ist meine Meinung, dass die Leistung zum Preis vollkommen im Einklang steht. Mit etwas über 50 Euro bekommt man ein wundervolles Artwork, welches jede Sammlung veredelt. Goldmünze und Poster brauche ich persönlich nicht, dafür haut der Rest alles raus. Höhepunkt das neue Kanonenfutter für den Schallplattenspieler, denn an Ready For Boarding als Expanded-Doppel-Gold-Vinylversion führt kein Weg dran vorbei! Rene W. 9 2018-09-05 9 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

